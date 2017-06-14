Правительство Литвы одобрило ограничение наличных расчетов

14 июня правительство Литвы одобрило выводы, в которых парламенту предлагают принять проекта закона, ограничивающего наличные расчеты. Максимальная сумма наличного расчета составляет 3000 евро.

Если парламент примет соответствующий проект, то со следующего года наличными нельзя будет оплачивать не только разовые сделки на такую сумму, но и регулярные.

То есть, наличный расчет будет невозможен даже в случае длительной аренды квартиры, как только общая сумма сделки превысит 3000 евро, с хозяином квартиры наличный расчет станет невозможен. Значит, если аренда квартиры стоит 300 евро в месяц, то наличными можно будет платить за нее только 10 месяцев.

Наличные расчеты будут ограничены не только между гражданами, но и в случае с юридическими лицами.

Соответствующие выводы по этому вопросу правительству представил Минфин. Он предложил снизить сумму наличного расчета с 5000 до 3000 евро по нескольким причинам: во-первых, ограничение наличных расчетов - это общая тенденция в ЕС и в мире, во-вторых, в других странах суммы наличного расчета уже значительно снизили (в Польше это 15 000, а в Греции - 500 евро).

Правда, Минфин указал несколько отрицательных последствий таких ограничений. При определенных обстоятельствах (например, в выходные) будет сложно осуществить безналичный расчет.

Жители и бизнес могут понести больше расходов, связанных с оплатой банковских услуг. В некоторых случаях безналичный расчет будет осложнен, поскольку установлен лимит на суммы банковских операций.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у иностранных граждан, не пользующихся э-банкингом.

Министерство экономики высказалось против выводов Минфина и против самого ограничения наличного расчета.

Предприниматели по-разному оценивают это предложение. Например, глава Каунасского автомобильного рынка Валентинас Науянис критиковал предложенный проект. По его словам, Он осложнит торговлю подержанными автомобилями, поскольку их часто покупают иностранцы, сделки заключают в выходные, когда работает небольшое число банковских отделений.

Директор Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс положительно оценил предложенные перемены. Якобы они сделают рынок аренды жилья прозрачнее. По подсчетам ассоциации, 4/5 рынка аренды находится "в тени".

Правда, директор считает, что новшество принесет пользу только тогда, когда будет соответствующий контроль.

Вице-президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Витаутас Жукаускас не согласен стем, что ограничение наличного расчета снизит "тень". Якобы это коснется лишь тех, кто итак действует легально, а нарушителей закона это не коснется.