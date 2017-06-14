Правительство Литвы одобрило ограничение наличных расчетов

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ru.DELFI.lt
среда, 14 июня 2017 г. 14:49
14 июня правительство Литвы одобрило выводы, в которых парламенту предлагают принять проекта закона, ограничивающего наличные расчеты. Максимальная сумма наличного расчета составляет 3000 евро.
Eurai
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Если парламент примет соответствующий проект, то со следующего года наличными нельзя будет оплачивать не только разовые сделки на такую сумму, но и регулярные.

То есть, наличный расчет будет невозможен даже в случае длительной аренды квартиры, как только общая сумма сделки превысит 3000 евро, с хозяином квартиры наличный расчет станет невозможен. Значит, если аренда квартиры стоит 300 евро в месяц, то наличными можно будет платить за нее только 10 месяцев.

Наличные расчеты будут ограничены не только между гражданами, но и в случае с юридическими лицами.

Соответствующие выводы по этому вопросу правительству представил Минфин. Он предложил снизить сумму наличного расчета с 5000 до 3000 евро по нескольким причинам: во-первых, ограничение наличных расчетов - это общая тенденция в ЕС и в мире, во-вторых, в других странах суммы наличного расчета уже значительно снизили (в Польше это 15 000, а в Греции - 500 евро).

Правда, Минфин указал несколько отрицательных последствий таких ограничений. При определенных обстоятельствах (например, в выходные) будет сложно осуществить безналичный расчет.

Жители и бизнес могут понести больше расходов, связанных с оплатой банковских услуг. В некоторых случаях безналичный расчет будет осложнен, поскольку установлен лимит на суммы банковских операций.

Кроме того, проблемы могут возникнуть у иностранных граждан, не пользующихся э-банкингом.

Министерство экономики высказалось против выводов Минфина и против самого ограничения наличного расчета.

Предприниматели по-разному оценивают это предложение. Например, глава Каунасского автомобильного рынка Валентинас Науянис критиковал предложенный проект. По его словам, Он осложнит торговлю подержанными автомобилями, поскольку их часто покупают иностранцы, сделки заключают в выходные, когда работает небольшое число банковских отделений.

Директор Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс положительно оценил предложенные перемены. Якобы они сделают рынок аренды жилья прозрачнее. По подсчетам ассоциации, 4/5 рынка аренды находится "в тени".

Правда, директор считает, что новшество принесет пользу только тогда, когда будет соответствующий контроль.

Вице-президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Витаутас Жукаускас не согласен стем, что ограничение наличного расчета снизит "тень". Якобы это коснется лишь тех, кто итак действует легально, а нарушителей закона это не коснется.

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