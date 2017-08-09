Правительство хотело бы перевести министерства в комплекс рядом с парламентом

Для осуществления этого плана хотят использовать принадлежащий государству участок земли, на котором прежде планировали строить новую гостиницу для депутатов.

"Был проведен анализ, насколько выгодно переселение министерств для государства. Но юридические процедуры пока не начаты. Нужны последние решения. Нам надо поговорить и с руководством парламента, поскольку этот участок земли принадлежит парламенту, там хотели строить гостиницу", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По данным Lietuvos rytas, если решат осуществлять этот план, то в своих зданиях останутся только МИД и Минобороны.