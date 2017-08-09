Правительство хотело бы перевести министерства в комплекс рядом с парламентом

 (9)
BNS
среда, 9 августа 2017 г. 08:48
Правительство Литвы планирует перенести 12 министерств в комплекс зданий около парламента, по этому вопросу уже провели заседание министров, пишет в среду издание Lietuvos rytas.
Seimas
© DELFI / Valdas Kopūstas

Для осуществления этого плана хотят использовать принадлежащий государству участок земли, на котором прежде планировали строить новую гостиницу для депутатов.

"Был проведен анализ, насколько выгодно переселение министерств для государства. Но юридические процедуры пока не начаты. Нужны последние решения. Нам надо поговорить и с руководством парламента, поскольку этот участок земли принадлежит парламенту, там хотели строить гостиницу", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По данным Lietuvos rytas, если решат осуществлять этот план, то в своих зданиях останутся только МИД и Минобороны.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литве не могут найти человека для подсчёта причинённого советской оккупацией ущерба (85)

В Литве не могут найти человека для подсчёта причинённого советской оккупацией ущерба
Центру изучения геноцида и резистенции населения Литвы (LGGRTC) с начала года никак не удаётся найти специалиста, который мог бы подсчитать размер причинённого советской оккупацией стране ущерба, отмечает в среду газета Lietuvos zinios.

Правительство хотело бы перевести министерства в комплекс рядом с парламентом (9)

Seimas
Правительство Литвы планирует перенести 12 министерств в комплекс зданий около парламента, по этому вопросу уже провели заседание министров, пишет в среду издание Lietuvos rytas.

Погода: намечается тропическая жара (2)

Погода: намечается тропическая жара
В середине недели в Литве будет жарко и спокойно. Пока. В четверг и пятницу станет еще жарче, но зной будут сопровождать ливневые дожди с грозами.

Власти Литвы радуются улучшению жизни, при этом у части работников зарплаты "заморожены" (115)

Власти Литвы радуются улучшению жизни, при этом у части работников зарплаты заморожены
В Литве фиксируется самый быстрый рост цен во всем ЕС, однако зарплаты части работников остаются замороженными с 2009 г. и неизвестно, когда они увеличатся.

Спасатели: вчера на море был страшный день (32)

Bangos
7 августа в Балтийском море утонули двое детей и мужчина. Спасатели считают, что люди начнут думать о безопасности на воде только если их наказывать большими штрафами.
Facebook друзья