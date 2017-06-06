Правительство хочет отказаться от выплаты компенсаций за транспорт

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BNS
вторник, 6 июня 2017 г. 07:52
Правительство Литвы склонно одобрить предложение об отказе от компенсаций, которые до сих пор платили вице-министрам, канцлерам министерств, не пользующимся служебным транспортом для служебных поездок.
© Shutterstock nuotr.

Этот вопрос обсудят 7 июня на заседании правительства.

Канцелярия указала, что в настоящее время закон позволяет выплачивать вышеупомянутым лицам компенсации на транспорт в размере не более половины средней зарплаты (это почти 410 евро) - на горючее и амортизацию.

За полученные средства этим чиновникам не надо отчитываться.

"Такое регулирование поможет не только сэкономить, но и повысить ответственность министерств, обеспечив рациональное, ответственное и прозрачное использование и управление вверенными им средствами", – сказали инициаторы проекта.

По данным первого квартала 2017 года, такой возможностью пользовались 30 человек в 13 министерствах.

BNS
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