Правительство будет приучать жителей в воскресенье жить без алкоголя

Власти Литвы намерены серьезно бороться с употреблением алкоголя и делают на этом пути первые шаги, пишет Naujienos.lt.

Правительство одобрило новые ограничения в вопросе продажи алкоголя. Если эти предложения одобрит и парламент, то в рабочие дни и в субботу алкоголь будут продавать с 10 до 20 ч., а в воскресенье – с 10 до 15 ч. Кроме того, алкоголь планируют продавать лицам старше 20 лет.

Кроме того, со следующего года планируют запретить рекламу алкоголя, но о специализированных магазинах пока не говорят – пока оценивают потребность в них.

Предприниматели обеспокоены такими новшествами, но еще надеются на перемены. Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что больше всего опасений вызывает ограничение продаж в вечерние часы.

"Нам понятен смысл ограничения утренних часов продажи алкоголя но мы видим, что сокращение вечернего времени создаст неудобства для тех, кто покупает безалкогольные напитки. Маленькие и средние магазины приспособятся к новому порядку и возможно даже сократят время работы", – сказал Sekundė Вилимас.

По его мнению, перед тем как делать такой шаг, нужно подсчитать эффективность его влияния. Кроме того, торговцы считают, что не следует выделять воскресенье, для этого нет никаких оснований.

"Если кто-то утверждает, что в воскресенье нужно готовится к работе, которая начнется в понедельник, то и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг надо делать то же самое. Это больше ритуальный, довольно жесткий способ", – считает Вилимас.

"В Литве употребление алкоголя – проблема, но она немонолитная. Было бы хорошо как можно точнее идентифицировать проблемные места", – сказал президент Альянса легального бизнеса Ромас Апульскис.

По его словам, реклама поднимает стоимость продукта, возможно, помогает больше заработать, но серьезно на продажи не влияет.Поэтому запрет рекламы серьезно ситуацию не изменит.

По его словам, пьяницы в бары и рестораны не ходят, однако законом в них хотят запретить любую рекламу - подставки, плакаты, вывески, надписи на бокалах и т.д.

По его мнению, более чувствительная тема - возрастной ценз. По словам собеседника, по данным европейских исследований, в Литве больше всего пьют люди в возрастной группе 40-60 лет, а не молодежь.

Ограничение времени продаж, по мнению Апульскиса, логично. По его словам, с утра алкоголь обычно покупают те, кто употребляет его без меры, сокращение времени продаж в воскресенье, не должно вызвать проблем, поскольку в это время алкоголя покупают немного.

Однако, по его мнению, проблемы могут быть вечером. Обычно люди едут в магазин после работы, в 18–20 ч. В это же время в магазины будут съезжаться и те, кому нужен алкоголь, в результате число покупателей в эти часы увеличится, появятся очереди, а это неудобство для всех.

Глава Литовской ассоциации представителей малого бизнеса и торговцев Зита Сорокене считает, что запрет желаемого результата не даст. Нужно применить целый комплекс мер, которые сейчас до конца не использованы.

"Ну и что, что не смогут купить алкоголь из-за сокращения времени продаж в магазине – купят разливуху. Мне кажется, эти меры не отвечают заданной цели", – считает она. Ее беспокоит тот факт, что Литва в Европе стала одним из государств, где люди пьют больше всего алкоголя. По словам Сорокене, нас сравнивают с жителями Скандинавских стран, которые приезжают к нам за алкоголем.

По ее мнению, подобное будет в Литве – за алкоголем будут ездить в соседние страны, а те, кто не сможет поехать за границу, будут покупать разливуху.

"Большая часть небольших магазинов находится в деревнях и городках, а жители рано утром едут туда, чтобы привести в порядок свои дела - в старостве, поликлинике, школе, вот им и придется ждать, чтобы купить в магазине алкоголь – и это необязательно касается людей, злоупотребляющих алкоголем. Я считаю, что это приведет к развитию продаж привозной водки", – считает владелец трех небольших магазинов Гинтарис Стошкус, по его мнению, все это направлено против малого бизнеса.