Пожарные-спасатели уже убрали с дорог больше 150 поваленных деревьев

BNS
воскресенье, 13 августа 2017 г. 15:21
После грозы, которая прошлась по Литве в минувшую субботу, пожарные-спасатели убрали с дорог больше 150 поваленных ветром деревьев.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Деревья убирали с проезжей части, два дерева упали на автомобили, одно - на здание. Информация о затопленных зданиях или пострадавших людях не поступала, сообщил BNS Департамент пожарной безопасности и спасения.

Больше всего вызовов было в Тельшяйском, Алитусском, Каунасском, Вильнюсском и Паневежском округах.

После грозы 13 августа в Литве еще оставалось без электричества 4300 человек из 16 000, лишившихся электроэнергии накануне.

BNS
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Общество

Пожарные-спасатели уже убрали с дорог больше 150 поваленных деревьев

Пожарные-спасатели уже убрали с дорог больше 150 поваленных деревьев
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