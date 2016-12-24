Поздравление Грибаускайте: будем не только попутчиками, но и единомышленниками!

ru.DELFI.lt
суббота, 24 декабря 2016 г. 18:16
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила соотечественников с Рождеством.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

"Дорогие жители Литвы!

Вечер накануне Рождества дарит нам самые ценные подарки – близость самых дорогих людей, домашнее тепло и покой. Этого достоин каждый.

Это лучшее вознаграждение за уходящий год, когда мы все вместе находимся в ожидании рождественского утра. Оно приходит с пожеланием сохранять искреннюю заботу друг о друге, понимание и поддержку, чтобы предстоящая работа была более легкой, цели – быстрее достигаемыми, а путь к ним – более ясным.

Будем на этом пути не только попутчиками, но и единомышленниками!

Поделимся радостью праздника, чтобы обязательно исполнились наилучшие пожелания!

Желаю всем светлого и веселого Рождества Христова!", - говорится в поздравительном обращении президента Литвы.

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