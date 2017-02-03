Появление Килдишене в пальто от Статкявичюса задало задачу

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Грета Килдишене, которая отказалась от депутатского мандата, на последнее заседание Главизбиркома (ГИК) приехала в пальто из новой коллекции дизайнера Юозаса Статкявичюса.

Это пальто не осталось незамеченным: возник вопрос - она его купила или получила в подарок. В обоих случаях ей пришлось бы декларировать как покупку, так и подарок, поскольку на тот момент она была депутат.

По закону о конфликте интересов на госслужбе декларируют подарок стоимостью от 150 евро и больше и сделки на сумму от 3000 евро.

Декларацию необходимо уточнить в течение 30 дней со дня получения подарка или заключения сделки.

В декларации Килдишене нет данных ни о сделке, ни о подарке.

Дизайнер Статкявичюс не сообщил DELFI стоимость пальто, в котором была Килдишене. Сначала он сказал "всего хорошего", а потом возмутился тем, что журналист, занимающийся политикой, не пишет о его работе и потребовал "не мешать" ему.

Однако предположить цену можно, взглянув на цены на одежду Статкявичюса в интернете. Пальто там нет, но женский костюм стоит от 1500 евро, платья 1000-3000 евро.

Значит, пальто из новой коллекции может стоить около 3000 евро, но многое зависит и от того, какую скидку делает дизайнер клиентке.

Коллекция Статкявичюса была представлена 20 ноября 2016 г. Значит, до этого дня пальто нельзя было купить.

Позже, 14 декабря 2016 г., Статкявичюс в парламенте договорился с лидером ЛСКЗ Рамунасом Карбаускисом о подготовке эскиза национального костюма для литовских детей. Килдишене стала координатором этого проекта.

Купила Килдишене пальто или получила в подарок? После того как Килдишене отказалась от мандата, она на вопросы журналистов не отвечает.

Карбаускис сказал DELFI, что не знает ответа на этот вопрос. "Я не могу комментировать этот вопрос, не могу сказать", - отметил политик.

Когда ему разъяснили порядок декларирования, он сказал, что вероятно, это не подарок, а стоимость пальто - меньше 3000 евро.

"Не знаю, я не представляю, как каое-то пальто может столько стоить. Это фантазии. Неважно, какого дизайнера, я понимаю, если бы пальто было из какого-то особого материала. Я видел фото, но не видел, чтобы там был какой-то исключительный материал или мех. Но извините, я не думаю, что какая-то одежда может больше стоить... Не знаю, тогда я уже ничего в одежде не смыслю. Мне не приходилось слышать, чтобы одежда столько стоила. По крайней мере мне так кажется", - сказал Карбаускис.