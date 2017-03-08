Появился план помощи тем, у кого небольшие зарплаты

Реформа налогов на зарплаты несколько увеличит доходы людей, получающих минимум или воспитывающих детей.

Сейчас в Литве действует необлагаемый налогами минимум (ННМ) в размере 310 евро Еще по 200 евро ННМ ежемесячно дают за каждого ребенка.

Правда, если в семье оба родителя, то 200 евро делят на два, значит к зарплате каждого по 100 евро.

Можно подсчитать, что общая сумма ННМ (410 евро) при минимальной зарплате в 380 евро и одном ребенке в семье превышает доходы на 30 евро.

Этот неиспользованный потенциал мог бы быть упразднен реформой налогов на труд, которая есть в плане по осуществлению правительственной программы.

Вице-министр финансов Дайва Брасюнайте сказала DELFI, что предусмотрена консолидация содровских взносов работодателя и работника и их перевод в сторону работника, за счет этой части будет увеличена зарплата работника.

Реально это будет выглядеть так: человек, получающий 1000 евро "на бумаге", после реформы будет получать "на бумаге" 1300 евро, а на руки - прежнюю сумму.

"С учетом того, что базовую пенсию планируют финансировать из госбюджета, логично оставить в содровском тарифе только страховую часть, т.е. ту, которая сейчас идет на финансирование базовой пенсии, снизить взносы в "Содру" и увеличить подоходный налог с граждан", – пояснила планы Брасюнайте.

По словам, после проведения таких изменений размеры налогов не увеличатся, зато это даст возможность последовательно повышать ННМ.

DELFI напоминает, что ННМ касается подоходного налога граждан. Если зарплата 380 евро, то применяется полный ННМ – 310 евро.

Если зарплата выше, то ННМ считают по формуле: ННМ = 310 – 0,5 x (зарплата – минималка). К примеру, если зарплата человека 1000 евро "на бумаге, то ННМ равен 0.

Можно подсчитать, что после реформы налогов зарплата человека, составлявшая 380 евро, "на бумаге" будет 500 евро.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что объединение налогов работодателя и работника дает возможность "играть" с ННМ.

"Если зарплата "брутто" увеличивается примерно на треть, сразу можно опять это делать. Минимальная зарплата "на бумаге" будет 500 евро, и ННМ можно повышать. Это один из логичных способов решения проблемы, мы его долго ждали", – сказал он.

Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жукаускас сказал DELFI, что объединение налогов, которые платит работник и работодатель - приветствуется как путь в сторону прозрачности.

"Одно из положительных последствий - у людей, получающих самые небольшие зарплаты, появится возможность снизить налоговое бремя и несколько увеличить доходы. (...) Но очень важно, что этого эффекта можно добиться и, не повышая действующий сейчас 15% тариф ПНГ", – сказал он.

Жукаускас сказал, что объединение содровских налогов нужно осуществить без повышения тарифа подоходного налога с граждан (ПНГ), поскольку его повышение ощутят не работники, а другая часть населения.

"Если будет увеличен ПНГ, то увеличатся налоги для тех, кто сдает в аренду недвижимость или продает ее, получает дивиденды. Вместе с тем увеличатся налоги для тех, кто работает по бизнес удостоверениям и занимается индивидуальной деятельностью", – сказал Жукаускас.