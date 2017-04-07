Появилось фото историка Бумблаускаса с политологом Мажилисом

На совещание пришли несколько историков – Римантас Микнис, Зенонас Буткус, Альгимантас Каспаравичюс, Норбертас Черняускас, а также Альфредас Бумблаускас, пришел и Людас Мажилис.

После совещания Мажилис и Бумблаускас, который прежде оспаривал ценность находки, сделали общее фото. Оно стало распространяться в фейсбуке.

"В комиссии есть координаторы правительства, ну, и представилась возможность, поговорить, что будет дальше", – рассказал DELFI об обстоятельствах появления снимка Бумблаускас.

Правда, на вопрос, кто предложил сделать снимок, он засмеялся.

"А какая разница? Мы сделали несколько в фейсбук. И вся комиссия, и участники заседания, а отдельно Н.Черняускас снял и нас двоих", – сказал историк.

Когда наполнили, что он резко раскритиковал и самого Мажилиса, и его работу, и важность его находки, Бумблаускас сказал, что повел себя так, поскольку не был знаком с этим человеком.

"Моя позиция такой была потому, что я не знал такого человек. Мне казалось, что это почти первоапрельская шутка. Сейчас узнал, все, точка. Все в порядке", – сказал Бумблаускас.