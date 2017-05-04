Появились предложения в связи с упразднением Биржи труда

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 16:20
Появились предложения в связи с упразднением Биржи труда и передачей ее функций муниципалитетам, пишет lrt.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пока обсуждают пилотные пробы – сначала функции БТ переймут несколько муниципалитетов Литвы, затем, с учетом их опыта, будут решать, стоит ли проводить подобную реформу. Такую инициативу поддерживают и некоторые правящие.

Мэр Акмянского района Валериюс Митрофановас сказал, что такой порядок был бы логичным, поскольку если от муниципалитетов требуют привлечения инвестиций и создания рабочих мест, то надо дать и инструменты для этого.

"Если мы повышаем ответственность мэров в этой сфере, то муниципалитетам нужно дать инструменты для работы в этой сфере. Думаю, что сегодняшняя централизованная функция - это нехорошо", – сказал Митрофановас.

По его словам, сейчас в муниципалитетах сложилась такая ситуация, что на бирже стоят 1500 человек, а предприниматели говорят, что нет работников.

Директор Института исследования рынка труда Богуславас Гружевскис подчеркнул, что это неновая идея. По его словам, пример такой системы можно найти в Польше.

Однако в мире такое решение не является очень распространенным. Такая модель, по его словам, для Литвы не будет полезной.

"Что касается занятости, влияния на рынок труда, конечно, вариант муниципалитетов был бы менее эффективным", – акцентировал Гружевскис.

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