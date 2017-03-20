Появились новые свидетельства возможной преступной деятельности на дорогах Литвы

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 16:01
После того как портал DELFI представил историю гражданина Латвии, у которого под Каунасом угнали автомобиль, появились и другие люди, рассказавшие о странных происшествиях на магистрали.
Automobiliai
© DELFI / Orestas Gurevičius

Напомним, что у предпринимателя из Латвии автомобиль Volkswagen Passat (2015 г.в.) угнали в апреле 2016 года. Преступники ехали за ним примерно от Кедайняй, а недалеко от Каунаса имитировали ДТП, остановили водителя и, угрожая оружием, забрали автомобиль и угнали его. Предприниматель после ДТП звонил в полицию, но из-за отсутствия связи не мог дозвониться.

Предприниматель, рассказавший эту историю DELFI, сказал, что на прошлой неделе (когда начался поиск пропавшей Евы Страздаускайте) с ним связалась литовская полиция и возобновила дело об угоне его Volkswagen Passat.

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Читатель Никита рассказал, что его автомобиль остановили на магистрали Вильнюс-Каунас, около Электренай. Подозревают, что примерно там и было имитировано ДТП, которое заставило остановиться Страздаускайте.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 августа 2015 года, мужчина ехал из Клайпеды в Вильнюс, около 1-2 ч. ночи, его машину останавливал мужчина, стоявший около машины с выключенными огнями.

"В такое время на автостраде практически нет машин, светила луна, все было хорошо видно. Где-то рядом с Электренай я увидел у обочины машину без огней, меня останавливал человек. Я не мог не остановиться, думал, что-то случилось. Остановился, он пытался подойти к водительской двери. Я показал ему, чтобы он обошел машину с другой стороны, он так и сделал. Я сразу увидел, что это цыган. Он стал говорить, что у него закончился бензин, просил дотащить его машину до АЗС", – рассказал Никита.

По его словам, в машине были и другие люди, версия остановившего его человека показалась ему неубедительной, поэтому он решил закончить разговор.

"Я сказал, что за мной едут друзья, я им позвоню, и они помогут, а сам я не могу, поскольку у меня служебная машина. Он спросил, какой службы, я ответил - полиции, да и друзья – тоже полицейские. Он как-то растерялся", – вспоминал события той ночи Никита.

Читатель Роман рассказал, что лет 8 назад на дороге Юрбаркас - Каунас его машину пытались остановить люди со смуглой кожей.

"Их машина стояла у обочины, включена аварийка, стояли 4–5 мужчин. Один выбежал на проезжую часть и стал махать руками, пытаясь меня остановить. Я посигналил и, увеличив скорость, уехал. Может, в этом ничего особого нет, может у них что-то с машиной было, но это был единственный подобный случай в моей жизни", – рассказал Роман, заметив, что автомобиль этих людей был не с литовскими номерами.

Журналист и путешественник Витолдас Милюс рассказал DELFI, как следует поступать в подобных случаях, комментариями поделились работники ЕЦП и полиции.

Милюс советовал ни в коем случае не останавливаться, если тебя пытаются остановить, имитируют ДТП, пытаются прижать к обочине и т.д.

Пресс-секретарь ЕЦП Вилма Юозявичюте сказала, что в таких случаях необходимо звонить по номеру 112 и операторы свяжут водителя с полицией. Кроме того, она отметила, что водителю надо ехать в безопасное место - к ТЦ, на освещенную площадку, к месту, где есть видеокамеры и т.д.

Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис отметил, что во всех случаях, если водитель подозревает, что его пытаются остановить не стражи порядка, водителю следует звонить по номеру 112.

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