Появились новые 50-евровые банкноты

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ELTA
понедельник, 3 апреля 2017 г. 14:41
Центробанк Литвы представляет новую 50-евровую купюру, которая поступит в оборот с 4 апреля.
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве купюры достоинством в 50 евро пользуются самой большой популярностью – они составляют около половины всех банкнот. Новая купюра серии Europa отличается новыми средствами защиты.

Самое главное новшество – новый водный знак, окно с портретом богини Европы.

Кроме того, новые купюры приспособлены для незрячих и людей со слабым зрением.

По словам представителя ЦБ Литвы Айсте Алманайте, жителям не надо менять имеющиеся банкноты.

Председатель правления ЦБ Витас Василяускас на пресс-конференции сказал, что новая купюра отличается улучшенной защитой.

"50-евровая банкнота отличается тем, что в Литве она самая популярная. Мы выпустили их 44 млн. единиц. Основная причина обновления – безопасность. Улучшенная защита и то, что новые банкноты очень сложно подделать, снижает вероятность распространения фальшивок", – сказал на пресс-конференции Василяускас.

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