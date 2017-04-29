Повседневность литовских стюардов: рассказали, с чем приходится сталкиваться

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ru.DELFI.lt
суббота, 29 апреля 2017 г. 16:05
Стюарды международной авиакомпании Дарюс И Гедиминас, не пожелавшие называть свои фамилии, рассказали о пикантных нюансах своей работы. Ужасные вещи в туалете самолета, непрогнозируемое поведение пассажиров и даже спасение жизни – повседневность работы стюарда.
© Shutterstock

Посетивший более 50 стран Дарюс работает стюардом уже десять лет, и за это время повидал на работе очень много. На вопрос, какие вызовы бывают в самолете наиболее часто, он ответил, что это – невежливые пассажиры.

«Часто приходится сталкиваться с недружелюбно настроенными пассажирами, некоторые считают стюардов прислугой, и хотят, чтобы мы исполняли все их капризы. На этой работе очень важна дисциплина и соблюдение правил, поэтому приходится напоминать об этом пассажирам, чтобы в небе они вели себя более вежливо», - рассказал Дарюс.

Не только психологи, но и медики

«Пассажиры из третьих стран, часто с не очень высоким уровнем образования, часто бывают и не очень культурными. Кричат, свистят, кидают еду на пол, нахально пристают к женщинам из экипажа. С таким поведением не всегда удается справиться вежливо, приходится угрожать полицией, которая встретит пассажира в аэропорту. Часто такие слова действуют», - рассказал Дарюс.

Конечно, разные ситуации бывают и с образованными людьми, которые часто летают и прекрасно знают правила. К сожалению, иногда все заканчивается не очень хорошо. Собеседник рассказал случай, когда ему пришлось спасать жизнь пассажира.

«Однажды я застал пожилого мужчину курящим в туалете, хотя все знают, что это запрещено. Я предупредил его, что в аэропорту его будет ждать полиция. Мужчина разволновался, схватился за сердце и начал рассказывать, что две недели назад перенес операцию на сердце. Пока мы приземлялись, оказывали ему неотложную помощь. Каждый раз мы должны разрешать недоразумения и конфликты по-разному. Люди реагируют по-разному, поэтому мы должны взвешивать каждое действие и слово».

Если у пассажиров случаются особенно серьезные проблемы со здоровьем, приходится лететь до ближайшего аэропорта, но среди пассажиров почти всегда есть хотя бы один врач, который может помочь.

«Мы научились и сами предоставлять медицинскую помощь, но каждый раз обращаемся к пассажирам и ищем квалифицированного человека. Иногда полеты становятся настоящей драмой, но часто все заканчивается хорошо. Но приходилось сталкиваться и со смертью. Сердце пожилого человека остановилось уже в воздухе, это заметила его родственница и сообщила экипажу. До приземления мы пытались делать искусственное дыхание», - рассказал Гедиминас, работающий стюардом седьмой год.

Слишком много пьют

Рассказывая о поведении пассажиров, Дарюс и Гедиминас утверждали, что нередко сталкиваются с такими, которые не оценивают свои возможности, употребляя алкоголь. «Например, британцы употребляют очень много алкоголя, но они, наверное, привыкли, американцы столько не могут. Мы с экипажем договорились считать продаваемые напитки, делимся информацией, сколько рюмок продали какому клиенту. Мы имеем право слишком пьяному пассажиру не продавать больше алкоголя, поэтому они хитрят и зовут другого стюарда. Если бы экипаж не согласовывал это, мы не справлялись бы с ситуацией», - сказал Гедиминас.

Пассажиров в сильном состоянии опьянения охрана даже не пускает на борт.

Курьезных ситуаций при посадке хватает и с беременными женщинами. На вопрос, не приходилось ли принимать роды на борту, они ответили отрицательно.

«В правилах авиакомпаний указано, что с определенной недели беременности женщины должны брать справку у врача, что состояние здоровья позволяет им лететь. Во время посадки мы иногда просим показать такую справку, но иногда попадаем в неловкую ситуацию, когда женщину с округлыми формами спрашиваем, какой месяц беременности, а она отвечает, что не беременна. Правда, очень много беременных мусульманок летает, например, в Великобританию, в надежде, что ребенок там получит гражданство», - рассказал Дарюс.

Аплодируют все

Часто литовцы возмущаются, когда их соотечественники в самолете аплодируют, но стюарды только смеются над этим. По словам Гедиминаса, аплодируют граждане всех стран – немцы, британцы, бельгийцы, кубинцы, американцы и пр. Он заметил, что часто аплодируют улетающие в отпуск пассажиры: «У них есть повод для радости, они летят отдыхать. Также часто аплодисменты звучат после речи стюарда, когда самолет приземлился, - так они благодарят за успешный полет».

На вопрос, действительно ли парочки так часто оккупируют туалет самолета, как показывают в фильмах, он сказал, что так не бывает, так как экипаж внимательно наблюдает за пассажирами.

«Мы постоянно смотрим, кто идет в туалет, после этого проверяем чистоту, не курил ли пассажир и пр. Сложнее с некоторыми пассажирами из третьих стран. Перед тем, как пойти в туалет, их знакомят с правилами гигиены. Не всем приходилось пользоваться обычным для нас туалетом, поэтому некоторые делают свои дела на пол, на крышку унитаза, в раковину, а вместо туалетной бумаги используют стены туалета», - поделился Гедиминас.

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