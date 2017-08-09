Поведение людей на море в "черный" понедельник лишило дара речи

В минувший понедельник в Балтийском море, на пляже в Немирсете, утонули дети 11 и 12 лет и отец одного из мальчиков. Очевидца происшествия и спасателей шокировало поведение некоторых отдыхающих: когда на пляже лежали тела двух утопленников и продолжались спасательные работы, люди как ни в чем не бывало вместе с детьми заходили в воду.

7 августа, когда произошла трагедия, на пляжах висели красные флаги, запрещающие входить в воду.

Очевидцем гибели 45-летнего мужчины и его 12-летнего сына стал житель Паланги Альгимантас Блушкис. Блушкис с женой гулял вдоль моря и видел, как мужчина вошел в воду. Вдруг он наклонился и достал из воды мальчика. Он вынес его на берег. Мужчина случайно заметил лежавшего на дне ребенка.

Сбежались отдыхающие, в 15:17 ч. Блушкис сообщил о несчастье по номеру 112. Поскольку в километре тонули еще два ребенка, врачи уточняли точное место происшествия.

Мальчика пытался привести в чувство отдыхавший на пляже врач-реаниматолог. Спустя какое-то время на берег прибежала женщина. Она стала спрашивать, где ее муж, она ищет его уже с полчаса. Выяснилось, что из воды достали ее сына.

Первыми на место происшествия приехали спасатели, затем врачи. Через какое-то время из воды достали тело отца мальчика.

"Мать была на берегу и видела все происходящее. Врачи дали ей лекарство. Самое страшное началось, когда врачи констатировали смерть ребенка. Одни люди шли купаться, другие загорали, третьи смотрели, схватившись руками за головы. Было страшно – среди бела дня на берегу, на расстоянии 100 м друг от друга лежат тела утопленников и никто ничего не может сделать, пока на место не приедет полиция. Это ужасно", – рассказал Блушкис.

Возвращаясь вдоль моря домой, мужчина несколько раз призывал родителей забрать детей из воды.

"Это сложно пережить, идет третий день, но все стоит перед глазами, особенно страшно, что страдают дети. Их родители не предупреждают, не объясняют, что может произойти, и они гибнут. Это самое страшное", – сказал спасатель Ричардас Курпюс.

"Операторы 112 сообщили нам неоднозначную информацию, указали два разных направления, это осложнило нашу работу, но мы выбрали верное направление и приехали. Оказалось, что одновременно тонули люди в двух разных местах, в тех районах нет точных координат", – сказал Курпюс.

Спасателя потрясло поведение окружающих. "Когда утонул ребенок с отцом, рядом, в 200 м, в воду заходит семья с малолетними детьми - двух и четырех лет, на предупреждение не реагируют. Не знаю, что у них на уме, видят же, что произошло несчастье, ведутся спасательные работы, а их это словно не касается", – удивлялся собеседник.

По словам Курпюса, в этом году море не очень бурное, но лето подходит к концу, люди спешат насладиться хорошей погодой. Самые большие проблемы начинаются в августе.

"Особенно когда поднимается ветер. Всем хочется в последний раз войти в море. Утрачивают бдительность, а когда волны 3 и больше баллов, мы поднимаем красный флаг, это на самом деле опасно, появляются течения (...)", – сказал Курпюс.

"Представьте себе: красный флаг, купаться строго запрещается, вы отпустите своего ребенка? Я нет. Я не могу понять тех родителей, которые разрешают. Каждый день из моря выгоняем сотни людей, призываем к порядку и детей. А люди говорят - ничего страшного, они смотрят и видят. Тогда мы пытаемся объяснить, что волна смывает мгновенно", – возмущался начальник спасателей Йонас Пирожникас.

По закону дети не могут купаться без взрослых даже, когда море спокойное. Но люди это правило не соблюдают.

"Когда случается несчастье, люди, не разбираясь в ситуации, комментируют ее, винят службы. По закону, если висит красный флаг, в других странах спасатели собираются, закрывают посты и уходят домой. А мы остаемся, хотя не обязаны это делать. И мы рискуем своей жизнью, едем спасать на территорию, за которую мы не отвечаем, поскольку нет ничего дороже человеческой жизни", – сказал Пирожникас.

В этом году палангские спасатели на пляжах Паланги и Швянтои спасли 14 человек.