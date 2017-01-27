Потрясенные жители Литвы проводят акции в память об убитом в Кедайняй мальчике

27 января утром сообщили о том, что избитый в минувшую среду в Кедайняй 4-летний мальчик, скончался в больнице. Спустя несколько часов у зданий мэрий крупных городов люди стали зажигать свечи в память об убитом ребенке. В Вильнюсе люди несут свечи к зданию парламента.

В акции участвуют 20 литовских городов, 16 стран мира, в которых живут литовцы. С 12 ч. в крупных городах свечи люди несут к зданиям мэрий, в Вильнюсе - к зданию парламента.

"Когда я объявила эту акцию, думала, что к парламенту придет небольшая группа людей, а сегодня свечи зажигают в городах всей Литвы и 16 странах мира, где живут литовцы", – порадовалась неравнодушию людей Рима Олберките-Станкус, призвавшая людей к участию в этой акции.