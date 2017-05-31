Постыдная реальность - даже работающие едва сводят концы с концами

Доходы каждого десятого работающего человека в Литве – ниже уровня риска нищеты, а уровень риска нищеты в деревнях в два раза больше, чем в крупных городах. В последние годы правящие пытались менять ситуацию, однако части бедствующих это не помогло.

За последние 10 лет уровень нищеты работающих в Литве практически не изменился. В 2005 г. доходы ниже уровня бедности получали 10% работающих, а в 2015 году – 9,9%.

Специалисты Департамента статистики считают уровень нищеты, учитывая доходы всех жителей (после уплаты налогов), выстроив их медиану и отняв от нее 60%.

К примеру, в 2015 году уровень риска для одинокого человека составлял 259 евро в месяц, а семьи из двух взрослых и двух детей до 14 лет – 544 евро (данные за 2016 год будут известны в августе 2017 г.).

Это означает, что рабочее место не гарантирует человеку достаточно средств на удовлетворение самых необходимых потребностей, например, питание и проживание.

По данным за 2015 г., общий уровень нищеты в Литве составлял 22,2%, это значит, что в бедственном положении хотя бы раз оказывался каждый 5 житель.

Однако в сельской местности этот показатель был еще выше – 30,6%.

В крупных городах (в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе) ниже уровня нищеты было меньше людей – 13,7%.

По данным Департамента статистики, в 2015 г. с риском нищеты сталкивались 62,3% литовских безработных, 27,6% пенсионеров и 30% неактивных жителей.

Уровень нищеты в 9,9%, который зарегистрирован в Литве, это немного выше, чем средний показатель в 28 странах ЕС (9,5%)

Согласно новейшим данным "Евростата" за 2015 год, самая плохая ситуация в Румынии (18,8%), а самая хорошая – в Финляндии (3,5%).

Однако сравнение уровня нищеты в разных странах необязательно отражает реальную картину. Все упирается в методологию.

К примеру, в 2015 году в Норвегии 60% месячная медиана доходов составляла 2074 евро, в Литве – 259 евро, а средний показатель по ЕС был 807 евро.

В планах правительства Саулюса Сквернялиса предусмотрено до 2020 года снизить число людей, сталкивающихся с нищетой или социальным разобщением, с 29,3 до 24%.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас заметил, что такие же планы были и у прежней власти, когда повышали минимальную зарплату и необлагаемый налогами минимум (ННМ).

С 1 июля 2016 года минималка увеличилась с 350 до 380 евро, а с 1 января 2017 года ННМ увеличили с 200 до 310 евро.

"В процентном отношении это немало. Конечно, номинально, несколько десятков евро - это немного. Но если взять данные за несколько лет, власти продвинулись вперед в деле повышения доходов "на руки" людей с самыми низкими зарплатами", – сказал Повилаускас.

Экономист заметил, что о повышении минималки и ННМ говорит и новая власть, однако эти средства становятся все более ограниченного действия.

"Сейчас говорят о повышении выплат на детей. Если ты одинок и получаешь минимальные доходы, еще проще. Но если ты получаешь минимум, жена в отпуске по уходу за ребенком, а детей двое или трое, вот где самая большая проблема", – сказал аналитик SEB.

В свою очередь аналитик банка DNB Индре Гените-Пикчене сказала, что воздействие минималки и ННМ на конкретного человека зависит от его трудовых отношений.

"Если доходы ниже уровня бедности, то скорее всего, они не очень "чистые" – теневые, есть зарплата в "конверте". В таком случае минималка и ННМ никакого воздействия не будут иметь", – сказала она.

По данным статистики, помощь государства на уровень бедности большого влияния не оказывает. В 2015 году этот показатель до социальных выплат составлял 28,6%, а после – 22,2% (разница 6,4%).

Гените-Пикчене обратила внимание на то, что большая разница в плане нищеты есть между так называемыми двумя "странами" (нередко говорят, что существуют две Литвы).

"В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде у работающих больше аргументов во время переговоров с работодателем, больше выбор в поисках нового работодателя. В городах сосредоточены конкурентоспособные люди, которые смелее отправляются на заработки в другие страны.

В этой Литве рабочие отношения достаточно здоровые, там даже рабочие с небольшими доходами могут договориться, найти себе место с конкурентной зарплатой, если у них есть желание и они прилагают для этого усилия", – сказала она.

Между тем "в другой Литве", ситуация хуже.

"В небольших городах работодателей меньше, естественно, что они диктуют условия на рынке труда. Там люди тесно зависят от того или другого работодателя, его воли, зарплаты, которую он платит", – сказала аналитик DNB.

По словам Гените-Пикчене, жители этих территорий могут изменить ситуацию, если переедут жить в другое место.

"На самом деле сейчас жаловаться не на что. Если ни в Литве, то в ЕС рынок труда широк, кто не ленится, кто трудолюбив, находит, где себя реализовать", – сказала она.

По мнению экономиста, чтобы помочь людям с небольшими доходами, правящие должны больше внимания уделять изменению их квалификации с учетом потребностей рынка труда.