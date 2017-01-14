Пострадавшую в ТЦ молодую женщину обвинили в желании нажиться

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ru.DELFI.lt
суббота, 14 января 2017 г. 11:55
Вместо ужина в кругу семьи в Сочельник – разрубленная бровь и поездка на скорой в больницу. Такую историю порталу DELFI рассказала студентка литовской филологии Ева Анцявичюте, которая в тот вечер отправилась за покупками в шяуляйский торговый центр Tilžė.
© I. Ancevičiūtės nuotr.

В свою очередь администратор ТЦ Юрате Бряукувене заявила, что девушка просто хочет нажиться.

Анцявичюте рассказала, что 24 декабря 2016 года с близкими отправилась в магазин Norfа в ТЦ Tilžė.

"Мы заходили не через главный вход, а через магазин Norfа, поскольку там оставили машину. Я просто первая шла к двери и не заметила, что дверь открывается автоматически, дверь показалась мне обычной. Я протянула руку, чтобы открыть дверь, дверь не сработала, когда я была уже на достаточном расстоянии. Открылась только тогда, когда я подошла к ней вплотную. Я обернулась назад и в этот момент дверь ударила меня в бровь", – рассказала Анцявичюте.

Пришлось вызывать скорую, врачи увезли девушку в больницу, где наложили швы. 11 января рана еще до конца не зажила, видно, что на ее месте останется шрам. "Место хорошо видно", – прибавила студентка.

"Неважно, с кем это произошло. Когда идешь в магазин, ты не ожидаешь удара по голове", – сказала она.

Старший брат девушки Миндаугас Анцявичюс обратился к администратору ТЦ Tilžė Бряукувене: "Она сказала, что посмотрит видео, тогда свяжется и бросила трубку. Второй разговор произошел на следующий день, я позвонил сам, уже вечером, она заявила, что мы сами виноваты, поскольку зазевались, а от ротозейства нет лекарства".

Анцявичюс обратился к юристам, ему сказали, что юридические процедуры в таких случаях очень продолжительные и дорогие.

"Нам самим это сначала будет очень дорого стоить, поэтому посоветовали предать историю огласке, может это поможет", – сказал DELFI Анцявичюс.

Бряукувене сказала, что в день инцидента она была в отпуске, когда вернулась посмотрела видео.

"Чтобы все оценить объективно. Вся комиссия просмотрела видео, там видно, что девушка идет, опустив голову, не глядя, и неосторожно ударяется в дверь. Дверь открывается автоматически уже три года и до сих пор никто в нее не ударялся", – сказала она.

"Там актерство было. Имитация. Когда она рассказала брату, вероятно, надеялась, что удастся нажиться. Поэтому и вызывали скорую", – сказала Бряукувене.

"Если бы дверь была виновата, мы бы обратились к производителю. Мы реагируем, мы очень любим клиентов. Очень сожалею,но поймите правильно, если бы мы были виноваты, то взяли бы ответственность на себя. Мы не такие люди... Мы бы компенсировали все расходы и т.д.", – сказала она.

Бряукувене также сказала, что дверь эта без ручки, но отказалась представить видео.

"Там на видео есть и другие люди, поэтому из этических соображений не могу раскрыть личности третьих лиц. Могу это видео показать только правоохранительным ведомствам", – сказала она.

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