Пострадавшим в деле 13 января в Литве - бесплатная юридическая помощь

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BNS
среда, 15 февраля 2017 г. 11:49
Пострадавшие в деле о трагических январских событиях 1991 года смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам возмещения ущерба, сообщает Минюст Литвы.
© Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nuotr.

На инициативу министра юстиции Милды Вайнюте помочь людям, которые пострадали во время январских событий 1991 года, защищая независимость Литвы, откликнулись Вильнюсский университет (ВУ) и университет Миколаса Рёмериса (УМР).

Правовая клиника ВУ выделит сопровождающих лиц, которые будут помогать пострадавшим следить за ходом процесса дела, предоставлять консультации, как написать те или иные обращения, объяснять ход процесса. Центр правовой помощи УМР сможет предоставлять не только юридические консультации, но и психологическую помощь.

"Меня радует добрая воля университетов помочь пострадавшим в деле 13 января, и я призываю другие высшие школы оказать содействие в плане бесплатной правовой помощи, - говорит министр М. Вайнюте. - Вовлеченность в жизнь общества, волонтерство укрепляют независимое государство, которое отстояли мы все вместе, воспитывает гражданскую позицию у молодежи".

Пострадавшие смогу получить и бесплатную помощь адвокатов, гарантируемую государством.

В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.

В деле о военных преступлениях и преступлениях против человечности, которое рассматривает сейчас Вильнюсский окружной суд, подсудимыми значатся 65 человек, на скамье подсудимых находятся всего двое из них, в отношении остальных судебный процесс носит заочный характер.

Большинство подсудимых - граждане России.

BNS
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