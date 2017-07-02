Пострадавшая в Вильнюсе женщина требует от мэрии 60 000 евро

В Вильнюсе сухое дерево упало на молодую женщину и нанесло ей серьезные травмы. Это дерево росло у дороги, около остановки на проспекте Саванорю. Пострадавшая обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба, который оценила в 60 000 евро, поскольку, по словам адвоката женщины, за зеленые насаждения в городе отвечает муниципалитет.

Судья Вильнюсского участкового суда Рима Бражинскене 30 июня провела предварительное слушание и решила назначить суд на 3 октября. На заседание суда пригласят и свидетелей.

Истец - 31-летняя Аста Виткаускайте - приехала на заседание в инвалидной коляске, ее сопровождали мать и адвокат Артурас Юцявичюс.

Дерево на молодую женщину упало 17 июня 2016 года.

"Я просто шла с работы домой, была обычная пятница, просто проходила мимо. Только вышла с работы и через 5 минут почувствовала сильный удар в спину. Сначала я не поняла, что произошло, только слышала, как люди по телефону вызывали помощь и сказали: "На женщину упало дерево". Рядом была женщина, она оказала мне помощь, просила не двигаться. Приехала скорая и увезла меня в больницу", – рассказала BNS Виткаускайте.

До 4 июля она находилась в Республиканской университетской больнице, потом до декабря находилась на реабилитации в Паланге.

"Каждодневный маршрут, по которому я ходила 5 лет – я и представить не могла ничего подобного, я не занимаюсь экстремальным спортом, даже не управляю автомобилем. Очень подействовало, все изменилось, физические травмы, мучения, операции. За свои 30 лет я серьезно не болела и не лежала в больнице", – рассказала собеседница.

Врачи диагностировали переломы берцовой кости и ребер, а также позвонков, повреждение спинного мозга, нарушение функции органов таза, перелом основания черепа и др.

"Я была самостоятельной – я работала, путешествовала, у меня была карьера... 30 лет, сейчас я зависима от других. Даже гигиенические процедуры я сама не могу проделать, мне нужна помощь, все изменилось. У меня было повреждено легкое, сломано ребро, нога, я получила травму головы, переломы позвонков, я перенесла две операции на позвоночнике", – рассказала пострадавшая.

До несчастья женщина работала в центре педагогики Монтессори. После травмы она не может вернуться на работу. Из Вильнюса она переехала к родителям в Кайшядорский район, живет на пособие по болезни.

"Реабилитация стоит, бесплатно только 100 дней, этого не хватило. Стоит она недешево – около 1000 евро в месяц. Если хочу получить результат, хочу двигаться, я должна сама платить", – сказала Виткаускайте. У нее были расходы, связанные с лечением, приобретением инвалидной коляски, в доме родителей нужно было менять двери, оборудовать ванную и другие помещения, чтобы она могла передвигаться на коляске. Сейчас она может претендовать на 24 дня бесплатной реабилитации в год.

"Никто не дает никаких прогнозов, тренеры не имеют права ничего говорить, они лечат, а врачи сказали, что операция успешная, удалось все сделать. Но нет прогнозов относительно того, буду я ходить или нет, они говорят, что должно состояние улучшиться", – рассказал истец.

Несчастье расследовала полиция, выясняли обстоятельство происшествия, потом дело закрыли. Мэрия не пыталась связаться с пострадавшей.

Адвокат Юцявичюс сказал, что за присмотр за зелеными насаждениями отвечает мэрия.

"Есть отдел зеленых насаждений, он должен присматривать за деревьями, обрезать их, вырубать, если они представляют опасность. Мэрия после инцидента говорила журналистам, что об этом дереве никто не сообщал, она не отрицает, что отвечает за насаждения", – сказал адвокат.

Готовясь к делу, адвокат собрал снимки и передал их в Литовский центр арбористики. Арборист-эколог Альгис Давянис в своем выводе указал, что упавшее дерево - вероятно, липа мелколистная, которой было 50-60 лет. Все скелетные сучья дерева сухие, без почек. Крона совершенно сухая. Растение было подвержено гнили. Дерево в таком состоянии представляет серьезную опасность. Арборист также заметил, что ранее надземная часть липы подвергалась механическим увечьям в результате неправильной обрезки. Когда рядом с деревом оборудовали колодец, вероятно, повредили корневую систему дерева.

"Такое дерево могло упасть независимо от погодных условий или другого механического воздействия", – указал в выводах Давянис.

Ответчик в этом деле - представитель администрации Вильнюсской мэрии Витаутас Немейка - сказал в суде, что истец должен письменно обратиться в мэрию, тогда начнут искать выход в данной ситуации. Судья Бражинскене этим предложением была удивлена, заметив, что все уже изложено в предъявленном иске.