Постановление суда: Комскис намеренно застрелил служебную собаку

Участковый суд Таурагского района вынес решение в деле Арвидаса Комскиса, постановив, что охотник намеренно застрелил служебную собаку пограничников, которая шла по следу контрабандистов. Комскису назначен штраф в размере более 5400 евро, у него также конфисковали оружие.

Комскису также придется возместить СОГГ ущерб на сумму почти 9000 евро.

Напомним, что служебная собака Рамзис была застрелена осенью прошлого года в пределах деревни Шерейтлаукис, у Немана, во время преследования контрабандистов.

Пограничники устроили засаду, в нее попался 31-летний житель Пагегей, еще трое мужчин бросились в лес. Кинолог с собакой Рамзисом шел по их следу три километра, пока не прогремел выстрел – служебная собака была убита на месте. Инцидент произошел днем, собака была в светоотражающем жилете с определительными знаками СОГГ.

Собаку застрелил Комскис, брат тогдашнего вице-спикера парламента Кястаса Комскиса и мэра Пагегяй Виргиниюса Комскиса Комскис уверял, что это несчастный случай.

В обвинительном акте, который подтвердил суд, сказано, что Комскис с ружьем стоял на лесной дороге. Служебную собаку он застрелил намеренно, безо всякой на то причины. Собака скончалась на месте.