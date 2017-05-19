Постановление суда: Комскис намеренно застрелил служебную собаку

Комскису также придется возместить СОГГ ущерб на сумму почти 9000 евро.
Напомним, что служебная собака Рамзис была застрелена осенью прошлого года в пределах деревни Шерейтлаукис, у Немана, во время преследования контрабандистов.
Пограничники устроили засаду, в нее попался 31-летний житель Пагегей, еще трое мужчин бросились в лес. Кинолог с собакой Рамзисом шел по их следу три километра, пока не прогремел выстрел – служебная собака была убита на месте. Инцидент произошел днем, собака была в светоотражающем жилете с определительными знаками СОГГ.
Собаку застрелил Комскис, брат тогдашнего вице-спикера парламента Кястаса Комскиса и мэра Пагегяй Виргиниюса Комскиса Комскис уверял, что это несчастный случай.
В обвинительном акте, который подтвердил суд, сказано, что Комскис с ружьем стоял на лесной дороге. Служебную собаку он застрелил намеренно, безо всякой на то причины. Собака скончалась на месте.