Поспешите посетить гору Урбас в Ниде - планируются перемены

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 20 августа 2017 г. 16:34
Один из символов Ниды, гору Урбас с маяком уже в следующем году начнут приводить к порядок, сообщает издание Lietuvos žinios.
© Vida Press

"Когда-то по горе Урбас шла тропинка от Куршского залива до моря, но со временем дюна обросла кустами, а дорожки для прогулок исчезли, либо с трудом узнаваемы. После приведения в порядок дюны в Ниде было бы создано новое, эстетическое пространство вместе с данью истории. Раскроюсь, что частные спонсоры предложили на свои средства рядом с нынешним маяком построить и бронзовую скульптуру старого", - сказал изданию мэр Неринги Дарюс Ясайтис.

Из структурных фондов ЕС и бюджета самоуправления Неринги на это выделено около 450 000 евро. Планируется по возможности восстановить старые, довоенные дорожки для прогулок, носившие романтические названия, оборудовать обзорные площадки со стационарными биноклями.

Также намереваются внести в регистр недвижимых культурных ценностей маяк, ведущую к нему вековую лестницу из камня и бывший дом смотрителя маяка.

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