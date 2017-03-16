Посол посетил в Москве могилы министров межвоенной Литвы

Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас с представителями МИД посетил находящееся на окраине Москвы мемориальное место, где захоронено несколько министров межвоенной Литвы.

На так называемом спецобъекте НКВД "Коммунарка" захоронены бывшие министры внутренних дел Литвы Казис Скучас и Юлюс Чапликас, бывший министр юстиции Антанас Тамошайтис, другие литовцы, репрессированные и расстрелянные в 1937–1953 годах.

Согласно составленному усилиями Сахаровского центра и общественной организации "Мемориал" и подтвержденному документами списку, в находящемся в этом месте массовом захоронении лежат 150 жертв репрессий родом из Литвы. В их числе известные деятели межвоенной Литвы: министры, представители посольства Литвы, литовской полиции и таможни, другие высокопоставленные должностные лица Литвы, сообщил МИД.

Как сказала на встрече исследователь истории репрессий Лидия Головкова, жертв литовского происхождения в этом массовом захоронении может быть и больше, потому что национальность примерно 1600 человек не была установлена.

В настоящее время объект временно передан под надзор Русской Православной Церкви.

На объекте "Коммунарка" могут быть захоронены представители 63 национальностей, более 6600 расстрелянных.