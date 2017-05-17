Посол Израиля: для еврейской общины самое важное - единство

"Для любой общины важнее всего единство. Еврейская община Литвы немногочисленна. Верю, что ее члены смогут разрешить все недоразумения, чтобы вместе взяться за важнейшие дела", - заявил в интервью литовской газете Lietuvos zinios дипломат, отвечая на вопрос о выборах в общине.

Несколько недель назад член правления Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Симонас Гурявичюс инициировал петицию о новом порядке выборов председателя ЕОЛ. В петиции содержится требование оставить прежний порядок выборов. В документе говорится, что за месяц до выборов главы общины был изменен их порядок и были ограничено влияние регионального еврейства.

Бывший многолетний директор ЕОЛ С. Гурявичюс подтвердил, что и сам будет претендовать на пост председателя ЕОЛ.

На прежних выборах председателя ЕОЛ у входящих в ЕОЛ региональных подразделений было по одному голосу на сто членов общины, а у остальных входящих в общину юридических лиц - вообще по одному голосу.

Теперь по одному голосу будет и у региональных подразделений, и у других юридических лиц, входящих в ЕОЛ.

Нынешний председатель общины Фаина Куклянски пока не подтверждает, что будет баллотироваться на второй срок.

Посол А. Маймон также сказал, что Литва и Израиль могли бы более успешно сотрудничать в деле сохранении еврейского наследия.

"Евреи внесли большой вклад в создание Литовского государства, участвовали в боях за независимость, вместе создавали экономику Литвы. К сожалению, сегодня, путешествуя по Литве, вы вряд ли найдете следы этой процветавшей когда-то общины", - сказал он.

До Холокоста в Литве проживало более 200 тыс. евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.