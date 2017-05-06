Пособия по безработице станут больше

 (15)
ELTA
суббота, 6 мая 2017 г. 10:57
С 1 июля, со вступлением в силу поправок к закону, страховые выплаты по безработице будут облагаться подоходным налогом, который составит 15%. Это уже было утверждено и в принятом в прошлом году Сеймом пакете социальной модели.
© DELFI / Domantas Pipas

Размер выплат по социальному страхованию увеличивается, поскольку его будут рассчитывать по другой формуле и постоянная часть будет зависеть от минимальной месячной зарплаты (сейчас зависит от поддерживаемого государством размера доходов).

Также с 1 июля с 6 до 9 месяцев увеличивается продолжительность страховых выплат для всех безработных вне зависимости от имеющегося стажа. В данный момент пособия выплачиваются в течение 9 месяцев лишь тем, чей стаж составляет 35 лет. Кроме того, увеличивается охват страховых выплат по безработице, необходимо 12 месяцев рабочего стажа в течение 30 месяцев (сейчас нужно 18 в течение 36).

В результате нововведений государственный бюджет должен получить дополнительные средства, из которых можно будет финансировать активные меры политики в сфере рынка труда.

С 1 января 2017 года не облагаемый налогом размер доходов увеличился с 200 до 300 евро.

Средняя сумма пособия по безработице, которая, как прогнозируют, в 2018 году достигнет 221,7 евро, не будет облагаться налогом, поскольку является меньше минимальной заработной платы.

В 2018 году максимальный размер пособия, который будет облагаться подоходным налогом граждан, составит 654,3 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве (9)

В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве
Сегодня в полдень на Кафедральной площади Вильнюса участники акции напомнили о событиях пятилетней давности на Болотной площади в Москве.

Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон (3)

Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон
В субботу, традиционно шумно открыли сезон байкеры из клубов столичного региона.

Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения (1)

Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения
В субботу по всей Литве мотоциклисты открывают сезон. Сотрудники Дорожной полиции следят за их поведением на дорогах: осуществляется контроль скорости и трезвости водителей, использования шлемов. Представитель службы после утреннего рейда был немногословен: сегодня не будет никакой пощады.

В Литве 160 000 человек получают меньше минимальной заработной платы (29)

Money
199,63 евро - таков в среднем заработок "на бумаге", занятых в частном секторе людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (МЗП).

Пособия по безработице станут больше (15)

Пособия по безработице станут больше
С 1 июля, со вступлением в силу поправок к закону, страховые выплаты по безработице будут облагаться подоходным налогом, который составит 15%. Это уже было утверждено и в принятом в прошлом году Сеймом пакете социальной модели.
Facebook друзья
Rambler's Top100