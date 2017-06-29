Последствия ливня: закрыта объездная дорога, ситуация на дорогах сложная

В Вильнюсе из-за ливней в четверг закрыта Западная объездная дорога, в нескольких местах произошло сползание откосов, ситуация остается напряженной.

По словам представителей городского самоуправления, это сильнейший ливень в столице за период с 1993 года. К полудню в городе зафиксировано 60 аварийных ситуаций.

"Опоздания (общественного транспорта), без сомнения, утром имели место, дорожное движение максимально возобновлено, графики восстанавливаются. Но никто не может прогнозировать, что будет сегодня после обеда, что будет утром", - сказал журналистам директор Департамента городского хозяйства и транспорта Вильнюсского самоуправления Виргиниюс Паужа.

По его словам, объездная дорога затоплена из-за того, что забилась система водостоков, специалисты ликвидируют аварию.

Из-за молний не работали светофоры на 15 перекрестках города.

Глава муниципального предприятия по обустройству Grinda Кястутис Вайцякутис сказал, что с утра до полудня выпло 48 миллиметров осадков.

"Подобное количество осадков выпадало только в 1993 году. Ситуация на самом деле не рядовая", - сказал руководитель Grinda.

Ливни с грозами начались в южной части Литвы примерно в полночь, под утро они переместились в восточные и центральные районы страны.

Синоптики предупреждают, что ливни и грозы еще раз активизируются после обеда, когда еще потеплеет. Период неспокойной погоды продолжится и в первой половине ночи.