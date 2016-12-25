Последствия аварии в Вильнюсе ликвидированы: возобновлена работа трубопровода

Более 50-ти специалистов различных служб более суток интенсивно работали на месте аварии над восстановлением труб, чтобы как можно быстрее был остановлен сток вод, наносящий ущерб окружающей среде, говорится в сообщении самоуправления Вильнюса.

"Наконец авария, из-за которой вышла из строя магистральная сточная труба, полностью ликвидирована. Огромная благодарность мужчинам, которые ночью и сегодня работали изо всех сил, всей команде по экстремальным ситуациям, членам их семей и тем жителям Балтупяй, Ерузале, Антакальниса и Жирмунай, который ограничили попадание стоков в систему. Сразу после Рождества мы примемся за установление виновных в попадании в реку выбросов, ущерба и его взыскание с виновных, а также за меры, чтобы такие вещи не повторились", - утверждает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В ходе ликвидации аварии на месте провала сначала пришлось удались собравшиеся стоки, после чего доставить почти тысячу кубометров грунта, укрепить его.

Работы по ликвидации последствий аварии провели контролируемые самоуправлением компании Vilniaus vandenys, Grinda и сотрудники компании, занимающейся строительством бизнес-центра.

Работа восстановленного трубопровода и место аварии находятся под усиленным вниманием. По предварительным оценкам, в Нерис могли попасть порядка 20 000 куб. метров сточных вод. На следующей неделе ожидают получить больше информации об ущербе, нанесенном окружающей среде и возможных причинах аварии.

Хроника событий:

23 декабря около часа дня в районе Жверинас, на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды. По этим трубам шли сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попали в реку Нерис. Самоуправление объявило в городе чрезвычайную ситуацию.

24 декабря днем на месте аварии был укреплен доставленный ночью грунт, что позволило продолжить восстановление работы трубопровода. Около 21 вечера сточные трубы были соединены и возобновлена их эксплуатация.