Последний крест "Миссии Сибирь 17" – около исчезнувшей российской деревни

Девятый крест "Миссии Сибирь 17" был установлен на исчезающем кладбище уже исчезнувшего поселка. Это последнее место, где работали участники миссии.

Поселок Веселый уже давно исчез, на его месте сейчас просто луг в середине леса. Кладбище, вопреки ожиданиям, участники экспедиции нашли довольно быстро, несмотря на то, что оно находится в стороне от бывшего поселка.

"Поселок был небольшим, в нем жили почти одни литовцы, – рассказала Инесса Улихина. – Приехав сюда, ссыльные нашли один построенный барак, потом построили еще два. Веселый располагался в стратегически удобном месте, около железной дороги, та была и школа, и баня, сюда приезжали также жители соседнего села".

В Литве участники экспедиции встретились с бывшим жителем поселка Витянисом Римкусом. Он и еще несколько его сверстников в ссылке выпускал небольшую газету "Тайга" (он тогда был подростком).

"Это был добровольный проект. Это не была газета в нашем понимании, это были скрепленные тетрадные листки, все написано, нарисовано от руки", – рассказала Инесса и прибавила, что всего вышло 5 таких газет.

Газету "выпускали" в одном экземпляре, поэтому на последней странице было написано, что после прочтения ее надо передать другому.

"Власти как-то узнали об этой газете и выяснили, что в ее издании замешан Витянис Римкус. редакцию обвиняли в распространении пропаганды, – ссказала Улихина. – Во-первых, Римкуса приговорили к лагерным работам пожизненно, позже дали 25 лет, но потом все закончилось без наказания".

У Римкуса до сих пор хранятся все номера "Тайги", которые он получил из архива около 10 лет назад. Эти газеты своими глазами видел член экспедиции Людас Шюкстерис.

"Профессор Витянис Римкус – очень светлый человек, его рассказы образные и связные, встреча с ним запомнилась надолго", – сказал Шюкстерис.

Команда пришла в бывший поселок во второй половине дня и сразу же принялась за работу, работали молодые люди до сумерек. Команду ждал настоящий вызов – ограды на кладбище были повалены, кресты повалены и перекошены, поваленные сосны завалили почти всю территорию кладбища.

Команда переночевала в лагере недалеко от кладбища и с утра принялась за работу. После уборки территории кладбища был поставлен последний крест. По традиции в конце церемонии исполнили гимн Литвы. В этот раз он звучал при развевающемся триколоре.

"Эта идея родилась спонтанно. Поднятый флаг – символ того, что это наша, литовская, земля", – сказал Томас Ойченко.

За две недели команда из 16 молодых людей только в Иркутской области преодолела больше 1500 км. На кладбищах в Сибири появилось 9 новых крестов.