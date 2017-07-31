Последний крест "Миссии Сибирь 17" – около исчезнувшей российской деревни

Поселок Веселый уже давно исчез, на его месте сейчас просто луг в середине леса. Кладбище, вопреки ожиданиям, участники экспедиции нашли довольно быстро, несмотря на то, что оно находится в стороне от бывшего поселка.
"Поселок был небольшим, в нем жили почти одни литовцы, – рассказала Инесса Улихина. – Приехав сюда, ссыльные нашли один построенный барак, потом построили еще два. Веселый располагался в стратегически удобном месте, около железной дороги, та была и школа, и баня, сюда приезжали также жители соседнего села".
В Литве участники экспедиции встретились с бывшим жителем поселка Витянисом Римкусом. Он и еще несколько его сверстников в ссылке выпускал небольшую газету "Тайга" (он тогда был подростком).
"Это был добровольный проект. Это не была газета в нашем понимании, это были скрепленные тетрадные листки, все написано, нарисовано от руки", – рассказала Инесса и прибавила, что всего вышло 5 таких газет.
Газету "выпускали" в одном экземпляре, поэтому на последней странице было написано, что после прочтения ее надо передать другому.
"Власти как-то узнали об этой газете и выяснили, что в ее издании замешан Витянис Римкус. редакцию обвиняли в распространении пропаганды, – ссказала Улихина. – Во-первых, Римкуса приговорили к лагерным работам пожизненно, позже дали 25 лет, но потом все закончилось без наказания".
У Римкуса до сих пор хранятся все номера "Тайги", которые он получил из архива около 10 лет назад. Эти газеты своими глазами видел член экспедиции Людас Шюкстерис.
"Профессор Витянис Римкус – очень светлый человек, его рассказы образные и связные, встреча с ним запомнилась надолго", – сказал Шюкстерис.
Команда пришла в бывший поселок во второй половине дня и сразу же принялась за работу, работали молодые люди до сумерек. Команду ждал настоящий вызов – ограды на кладбище были повалены, кресты повалены и перекошены, поваленные сосны завалили почти всю территорию кладбища.
Команда переночевала в лагере недалеко от кладбища и с утра принялась за работу. После уборки территории кладбища был поставлен последний крест. По традиции в конце церемонии исполнили гимн Литвы. В этот раз он звучал при развевающемся триколоре.
"Эта идея родилась спонтанно. Поднятый флаг – символ того, что это наша, литовская, земля", – сказал Томас Ойченко.
За две недели команда из 16 молодых людей только в Иркутской области преодолела больше 1500 км. На кладбищах в Сибири появилось 9 новых крестов.