После жуткого ДТП в Кельмеском районе женщина похоронила не своего сына

На прошлой неделе в Кельмеском районе произошло трагическое ДТП - водитель не справился с управлением микроавтобуса, и он упал в речку - погибли три человека, двое мужчин и ребенок. После ДТП выяснилось, что похоронившая одного из погибших женщина на самом деле похоронила не своего сына, а совершенно чужого человека.

Своего сына женщина похоронить пока не может – ей не выдают документы, потому что... она сына уже похоронила. Ситуацию осложняет тот факт, что покойный был кремирован.

"То, что происходит - насмешка над людьми – стою в прокуратуре и выясняю, что делать, до сих пор не могу похоронить сына", – в пятницу утром рассказала Ирена Снарските.

Выясняется, что в Шяуляйском морге женщине выдали останки не ее 34-летнего сына Алгминаса Банишаускаса, а второй погибший в ДТП человек – родившийся в Литве, но долгое время проживавший в Латвии 42-летний Владимир Медведев.

Близкие женщины обнаружили подмену как только покойника привезли для прощания, но мать не хотела ничего слышать – ей выдали документы, что это останки ее сына, женщине несходство объяснили сильными травмами и тем, что тело немало времени пролежало в воде.

Думая, что она хоронит сына, женщина кремировала его останки. Сейчас она хотела бы кремировать и останки своего собственного сына, но сделать этого не может - по документам он уже похоронен.

ДТП в деревне Лидувенай произошло 24 февраля, около 13.40 ч., автомобиль VW Caravelle съехал в реку Дратвинис с моста и перевернулся. В ДТП погибли Медведев, Банишаускас и 6-летний мальчик.

Снарските сказала DELFI, что о том, что похоронила не своего сына, узнала 2 марта, когда планировали похороны второго погибшего – Медведева.

"Его привезли из морга, открыли гроб и увидели, что там - мой сын, – рассказала женщина. – Тогда позвонили мне – я не поверила, но села в машину и поехала смотреть. Увидела моего ребенка".

Женщина уверена, что вся эта ситуация – издевательство над людьми. "Виновных нет – тельшяйская полиция обвиняет Кельме, а те не считают себя виновными, виноватой осталась я, поскольку я ненормальная, своего сына в гробу не узнала", – сказала она.

"Когда я вчера в полиции кельме устроила скандал, в 21 ч. приехали искать тело моего сына, чтобы взять отпечатки пальцев.

Это они должны были делать сразу после аварии – вызывать близких на опознание. Но не приглашали – думаю, полиция не выполнила свою работу", - рассказала Снарските.

"Если мне не дадут похоронить сына, пойду к президенту и спрошу, что мне делать – неужели везти покойника домой", – возмущалась она, рассказал, что останки ее сына в крематории, но кремировать их не разрешают.

Житель Кельмеского района Жанас Таланде сказал, что он сразу заметил, что женщина хоронит не своего сына. Сам Таланде также похоронил сына - вместе с мужчинами в ДТП погиб его 6-летний мальчик. Погибшие жили в усадьбе Таландиса, где находят приют люди, которые лечились от алкогольной зависимости.

Община, которая должна была похоронить Медведева, заметила, что в гробу - останки Банишаускаса.

Таландис спросил у Снарските, может она хочет, чтобы урну с прахом Медведева перезахоронили (сейчас она находится в семейной могиле семьи Снарските), но женщина сказала - не надо, вместе погибли, пусть вместе и покоятся с миром.

Заведующий Шяуляйского отделения Государственной службы судмедэкспертизы Робертас Обрикис сказал, что пока не может сказать, как перепутали останки.

"Пока ведется расследование, мы сказали, что возможно перепутали, но все выясняют сотрудники – где это произошло, знаете, мы сами не знаем, может правоохрана выяснит, – сказал он. – Да, их к нам доставили – ДТП было в пятницу, а к нам привезли в понедельник. Они были идентифицированы на месте происшествия, мы указали в документах то, что написали следователи".

Представитель Тельшяйской полиции Аушра Блажявичене сказала, что полиция при идентификации останков ошибок не допускала.

"Останки обоих погибших были идентифицированы и переданы компании, которая оказывает услугу перевозки останков к экспертам, – сказала она. – У одного из погибших были документы, а второго опознали на месте ДТП". Как тела могли перепутать, она не знает.

"Надо признать, что где-то была допущена ошибка, сейчас надо установить личность, выдать документы, чтобы его могли похоронить", – сказала Блажявичене.

Снарските просит прокуроров начать расследование в связи с халатной работой госслужащих. В пятницу вечером она намерена ехать в крематорий на опознание сына – она это должна сделать в присутствии стражей порядка. Когда будут выданы документы, женщина не знает.

"Крематорий работает и в выходные, но я не знаю, когда получу документы, чтобы его похоронить", – сказала женщина.