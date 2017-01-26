После жестокого избиения 4-летнего ребенка министр за пересмотр системы защиты прав детей

Он сказал, что уже в пятницу намерен встретиться с другими министрами, работа которых связана с защитой прав детей, и пересмотреть всю систему, потому что нынешняя никуда не годится.

В четверг Литву потрясла новость о том, что в Кедайняй (центральная часть страны) сильно избит четырехлетний мальчик. Он находится в критическом состоянии. Полиция задержала мать мальчика и ее сожителя.