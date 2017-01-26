После жестокого избиения 4-летнего ребенка министр за пересмотр системы защиты прав детей

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BNS
четверг, 26 января 2017 г. 16:39
Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис говорит, что постоянно повторяющиеся случаи насилия против детей показывают, что нынешняя система защиты прав ребенка в стране не действует.
© DELFI / Andrius Ufartas

Он сказал, что уже в пятницу намерен встретиться с другими министрами, работа которых связана с защитой прав детей, и пересмотреть всю систему, потому что нынешняя никуда не годится.

В четверг Литву потрясла новость о том, что в Кедайняй (центральная часть страны) сильно избит четырехлетний мальчик. Он находится в критическом состоянии. Полиция задержала мать мальчика и ее сожителя.

BNS
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Общество

После жестокого избиения 4-летнего ребенка министр за пересмотр системы защиты прав детей (4)

После жестокого избиения 4-летнего ребенка министр за пересмотр системы защиты прав детей
Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис говорит, что постоянно повторяющиеся случаи насилия против детей показывают, что нынешняя система защиты прав ребенка в стране не действует.

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