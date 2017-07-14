После закрытия Вильнюсского аэропорта ситуация в Каунасе нормальная

После того как в пятницу большинство рейсов из Вильнюсского аэропорта были планово перенесены в Каунасский, пока больших очередей и жалоб пассажиров нет, заявили представители аэропорта.

"Утром был так называемый утренний пик, никаких жалоб от пассажиров, незначительные очереди, прекрасно сработавшая инфраструктура. Кажется, что пока наше настроение и настроение пассажиров хорошее", - сказал в пятницу исполнительный директор компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Донатас Воверис.

В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта с 14 июля в Каунасский аэропорт из Вильнюса на 35 дней перенесена большая часть рейсов.

В пятницу утром на въезде в Каунасский аэропорт были работники в ярких жилетах, которые были готовы предоставить нужную информацию. Рядом со зданием аэропорта оборудованы два временных терминала - прилета и вылета. Было беспокойство по поводу того, что в аэропорту могли бы не поместиться все автомобили, однако в пятницу места на стоянках были. Немного людей было и в новом терминале отбытия.

"Пассажирский поток увеличится сегодня в обед и вечером будет пик. Аэропорт в полном объеме начнет работать через несколько дней, когда авиакомпании запустят все возможные рейсы", - сказал Д.Воверис.

По его словам, пассажирам рекомендуется прибывать в Каунасский аэропорт за 2 часа до рейса.

До самого переноса рейсов велись ремонтные работы на ведущей от Каунаса до Кармелавы, где находится аэропорт, дороге. Как и обещали, в пятницу техника с дороги была убрана, сделана разметка, а водители без препятствий могли попасть в аэропорт.

"То, что мы обещали, все выполнили: мы открыли четыре полосы движения - две в направлении Каунаса, две - в направлении Вильнюса. На дороге от Каунаса до Кармелавы также отрыты четыре полосы движения", - сказал замдиректора Литовской дирекции автомобильных дорог Линас Алексерюнас.

На дороге от Вильнюса до Каунаса дежурят четыре бригады, готовые оперативно устранять препятствия на дороге. Также отрегулированы светофоры, которые будут реагировать на возросший поток.

В пятницу пробок в направлении аэропорта не было, однако как полиция, так и представители аэропорта призывают выбирать общественный транспорт, чтобы добираться до аэропорта, а если выбор падает на собственный автомобиль, то поездку следует начинать заранее.

Каунасское самоуправление увеличило количество автобусов, курсирующих по 29-ому маршруту, следующему в аэропорт, туда ездит и скорый автобус.

В связи с ожиданием усиления движения на дороге следующих в этом направлении жителей Каунаса и Каунасского района призывают выбирать другие дороги.

Подготовка к переносу рейсов в Каунас вызвала критику: Каунасская мэрия утверждала, что еще до реконструкции аэропорта пассажирам приходилось достаточно долго ждать в очередях, поэтому было беспокойство в связи с тем, что когда потоки увеличатся, с ними будет сложно справиться.

По данным Lietuvos oro uostai из Вильнюса в Каунас перенесли рейсы 13 из 16 авиакомпаний. По предварительным подсчетам, в Каунас из Вильнюса будет перенесено в целом 3,1 тыс. рейсов и 300 тыс. пассажиров. Кроме того, Каунасский аэропорт за этот период обслужит 460 "собственных" рейсов и 75 тыс. пассажиров.

Вильнюсский аэропорт вновь должен открыться в ночь с 17 на 18 августа.

Подсчитано, что в день Каунасский аэропорт будет обслуживать 10 тыс. пассажиров.