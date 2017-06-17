После выходных установится теплая погода

ru.DELFI.lt
суббота, 17 июня 2017 г. 08:27
В выходные дни будет тепло, но на небе часто будут появляться дождевые облака. В воскресенье усилится ветер, облачность снизится. После выходных потеплеет.
Šiluma Bernardinų sode
© DELFI / Orestas Gurevičius

В субботу ночью и утром во многих районах ожидаются кратковременные дожди, особенно сильные дожди пройдут на западе и юге страны. В Вильнюсе и Каунасе ночью облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура составит 14–16, а во второй половине дня, когда облачность снизится - 19–23 градусов. В Шяуляй ночью будет пасмурно и дождливо, будет 14 градусов тепла. Днем облака немного рассеются, однако местами пройдет небольшой дождь. Днем будет 22–22 градуса. На взморье большую часть дня будет пасмурно, небольшие дожди. Ночью 14–16, днем – 20 градусов тепла.

В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в Вильнюсе и Каунасе ясно, небольшие облака появятся только под утро. Температура составит 13–17 градусов. Днем переменная облачность, 24 градуса. В Шяуляй в первой половине дня ясно, 11–18, днем 23–24 градусов тепла. На взморье в воскресенье ясно. Ночью и утром 14, днем около 18 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе потеплеет еще больше: днем будет 22–25 градусов. Однако время от времени будут идти дожди.

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