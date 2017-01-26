После внезапного похолодания снова потеплеет

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ru.DELFI.lt
четверг, 26 января 2017 г. 08:44
В четверг в Литву вернулись холода, однако надолго они не задержатся. В конце недели погода снова будет довольно мягкой. Будет пасмурно. Перемен не ожидается и в выходные.
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

В четверг ночью в Литве было очень холодно, однако морозы быстро отступят. Ночью в Вильнюсе было до -15 градусов, утром –11, днем будет –7–5 градусов. В Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура составит –8 градусов, днем облачно, –5–2 градуса. В Шяуляй ночью и утром –7–6 градусов. Днем будет пасмурно, –3–0 градусов. На взморье в первой половине дня –2–0 градусов. Днем возможен дождь, температура 2–3 градуса.

В пятницу снова потеплеет. В Вильнюсе и Каунасе ночью около 0, днем 1–3 градуса тепла. Местами возможны смешанные осадки. В Шяуляй ночью и утром –1–0 градусов, облачно. Днем воздух прогреется до 1–2 градусов. На взморье температура составит 2–3 градуса тепла, будет облачно.

В субботу без особых перемен, местами возможны небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью около 0, снег. Днем небольшой дождь, будет до 2 градусов тепла. В Шяуляй сильная облачность, ночью до –1, днем 0–1 градус тепла. На взморье будет пасмурно 1–2 градуса. Вероятность осадков невелика.

В воскресенье во многих районах ожидаются прояснения, усилится южный ветер. В Вильнюсе будет –3–1 градус. В Каунасе утром –1, днем солнце, до 1 градуса тепла. В Шяуляй в первой половине дня облачно, без осадков, –2 градуса. Днем облака рассеются, 0–1 градус тепла. На взморье будет пасмурно, 1 градус тепла. Днем поднимется ветер, выглянет солнце, станет на один градус теплее.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник немного усилится мороз, но ожидаются прояснения, однако во вторник снова потеплеет. В первые дни февраля установится мягкая зимняя погода.

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