После убийства Страздаускайте весть полиции: мы следим за перепиской в фейсбуке

Полиция отмечает, что после сообщений в СМИ о задержании подозреваемых в убийстве Евы Страздаускайте, в публичном пространстве увеличилось число дискриминирующих комментариев и высказываний. Департамент полиции Литвы сообщает: полиция следит за высказываниями в фейсбуке.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сообщает, что в публичном пространстве увеличилось количество негативных высказываний о цыганах.

Подозреваемые в этом деле - мужчины со смуглой кожей, темноволосые. Полиция сообщает, что ведет наблюдение за появляющейся в публичном пространстве информацией и высказываниями, анализирует комментарии и следит за перепиской в социальных сетях.

Полиция напоминает, что за дискриминацию по расовому, религиозному, национальному и др. признаку, за призывы к розни, разжигание ненависти, насмешки и призывы к расправе по УК ЛР полагается лишение свободы на срок до 3 лет.

Полиция призывает жителей следовать закону и ответственно высказывать свое мнение в публичном пространстве, а также предупреждает, что нарушители будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке.