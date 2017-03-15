После убийства Страздаускайте полиция будет наказывать людей, не сдерживающих свои эмоции

 (121)
ru.DELFI.lt
среда, 15 марта 2017 г. 07:58
В пятницу, 10 марта, полиция задержала 6 подозреваемых в похищении и убийстве Евы Страздаускайте, после чего в социальных сетях и в комментариях к статьям об этом деле посыпались угрозы в адрес близких подозреваемых и в адрес людей, которые с ними даже не знакомы.
© DELFI / Rafael Achmedov

Всплеск злобы и ненависти вызвал тот факт, что подозреваемые не литовцы. Полиция предупредила, что следит за происходящим, но это не помогло, поэтому самых "красноречивых" будут наказывать в установленном законом порядке.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис 12 марта сообщил, что в публичном пространстве увеличилось количество негативных высказываний о ромах (цыганах). Подозреваемые в этом деле - мужчины со смуглой кожей, темноволосые. Полиция сообщила, что ведет наблюдение за появляющейся в публичном пространстве информацией и высказываниями, анализирует комментарии и следит за перепиской в социальных сетях.

Статьи по теме:
Полиция начала расследование в связи с комментариями в интернете после убийства Страздаускайте  (72)
В Плунге прощаются с Евой Страздаускайте  (36)

Это не помогло – осуждающие всех цыган комментаторы не успокоились, несмотря на то, что сами цыгане осуждают совершенное соотечественниками преступление и не могут осознать его жестокость. Многие цыгане подчеркнули, что жестокое убийство – не вопрос национальности. Ведь и литовцы совершают жестокие и бессмысленные убийства.

"Каунасская криминальная полиция начала расследование по факту разжигания розни 13 марта. Расследование одно, но в отношении ряда лиц, разжигающих рознь", – сказала представитель полиции Одета Вайткявичене.

14 марта выяснилось, что полиция предприняла более жесткие меры в отношении комментаторов. Полиция намерена наказывать каждого, кто будет оставлять жестокие комментарии, угрожать расправой или призывать к ней. Пока неясно, сколько комментаторов уже попали в поле зрения полиции.

Кроме того, их число растет. Расследование было начато по 170 ст.: разжигания розни в отношении любой нации, представителей любой расовой, этнической и религиозной группы.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Паланга. Сыны рыбаков, янтарные евреи, похищенное солнце и приветы с того света (3)

Паланга. Сыны рыбаков, янтарные евреи, похищенное солнце и приветы с того света
Паланга живет от сезона до сезона – сушит корюшку, шлифует янтарь и кормит туристов мясным хворостом под самодельное пиво. Почти век назад эти места на три года стали частью независимой Латвии, но потом литовцы обменяли их на край Акнисте. Вместе с курортом Литве достались приграничные куршские поселки Швянтойи и Бутинге, где жили говорившие по-латышски рыбаки. Сегодня латышей в Паланге считанные единицы.

Для выселяемых жителей Вильнюсского табора хотят предусмотреть компенсации за жилье (13)

Для выселяемых жителей Вильнюсского табора хотят предусмотреть компенсации за жилье
Для выселяемых жителей Вильнюсского табора, планируется предусмотреть компенсации, которые они могут использовать для аренды жилья за пределами табора.

Тысячи людей, которые откладывают на пенсию в частных фондах, ждут перемены (25)

Тысячи людей, которые откладывают на пенсию в частных фондах, ждут перемены
Тысячи людей откладывают на пенсию в частных фондах второго уровня. Правительство Литвы планирует еще раз изменить способ накопления. Что будут делать с уже накопленными на счетах суммами и что жителям придется выбирать снова?

В Плунге состоятся похороны Евы Страздаускайте

At the funeral of Ieva Strazdauskaitė
В Плунге 15 марта состоятся похороны жестоко убитой 26-летней Евы Страздаускайте. Девушка была убита 5 марта, вечером. Подозреваемые в убийстве хотели угнать автомобиль, на котором она возвращалась из родного города в Вильнюс, lrt.lt.

Погода: снова мокрый снег, дождь и гололед

Погода: снова мокрый снег, дождь и гололед
В середине недели будет тепло, но весеннее настроение испортит дождь и неприятный ветер. Правда, ожидается переменная облачность, поэтому будут солнечные дни. Несмотря на некоторые неприятные явления, птицы с каждым днем поют все веселее, а природа быстро пробуждается. Поэтому есть чему радоваться.
Facebook друзья
Rambler's Top100