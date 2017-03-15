После убийства Страздаускайте полиция будет наказывать людей, не сдерживающих свои эмоции

Всплеск злобы и ненависти вызвал тот факт, что подозреваемые не литовцы. Полиция предупредила, что следит за происходящим, но это не помогло, поэтому самых "красноречивых" будут наказывать в установленном законом порядке.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис 12 марта сообщил, что в публичном пространстве увеличилось количество негативных высказываний о ромах (цыганах). Подозреваемые в этом деле - мужчины со смуглой кожей, темноволосые. Полиция сообщила, что ведет наблюдение за появляющейся в публичном пространстве информацией и высказываниями, анализирует комментарии и следит за перепиской в социальных сетях.

Это не помогло – осуждающие всех цыган комментаторы не успокоились, несмотря на то, что сами цыгане осуждают совершенное соотечественниками преступление и не могут осознать его жестокость. Многие цыгане подчеркнули, что жестокое убийство – не вопрос национальности. Ведь и литовцы совершают жестокие и бессмысленные убийства.

"Каунасская криминальная полиция начала расследование по факту разжигания розни 13 марта. Расследование одно, но в отношении ряда лиц, разжигающих рознь", – сказала представитель полиции Одета Вайткявичене.

14 марта выяснилось, что полиция предприняла более жесткие меры в отношении комментаторов. Полиция намерена наказывать каждого, кто будет оставлять жестокие комментарии, угрожать расправой или призывать к ней. Пока неясно, сколько комментаторов уже попали в поле зрения полиции.

Кроме того, их число растет. Расследование было начато по 170 ст.: разжигания розни в отношении любой нации, представителей любой расовой, этнической и религиозной группы.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.