После убийства ребенка в Кедайняй – расследование в Департаменте тюрем

Департамент тюрем проводит расследование в связи с действиями кедайняйских специалистов пробации, которые контролировали подозреваемого в убийстве 4-летнего ребенка Гедиминаса Контяниса. Минюст в свою очередь решил временно не назначать на должность главы Шяуляйского следственного изолятора главу Каунасской окружной службы пробации Саулюса Раюнчюса, который победил в конкурсе, поскольку под его управлением находится Кедайняйский отдел пробации.

"Расследование начато в понедельник, создана комиссия. Оценивается конкретный случай – все ли действия были достаточными. Должны провести и комплексную оценку, как у нас относятся к законодательным актам, достаточно ли их. Как работали – одно, а другое,достаточна ли система, везде ли делаем так, чтобы наилучшим образом работать с осужденными за насилие", – сказала BNS директор Департамента тюрем Живиле Микенайте.

Дело Контяниса было доставлено в Департамент тюрем, его проверяют.

Ранее Контянис был осужден за хранение наркотиков. В марте 2015 года он вышел из тюрьмы и вскоре попал в поле зрения правоохраны – за одну ночь разбил окна в 7 автомобилях, позже сломал нос женщине и поцарапал ее автомобиль, осенью разбил витрину магазина.

За 4 преступления – нарушение общественного порядка и нанесение легкох телесных повреждений – ранее судимого Контяниса Участковый суд Кедайняйского района 2 июня 2016 года приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Таких осужденных контролирует Служба пробации. Ни Контянис, ни прокуратура не обжаловали принятое постановление суда.

Напомним, что Контяниса и его сожительницу Монику подозревают в том, что они 25 января до смерти избили 4-летнего мальчика за то, что он не мог выговорить названия цифр.