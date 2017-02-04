После убийства ребенка в Кедайняй – расследование в Департаменте тюрем

 (1)
BNS
суббота, 4 февраля 2017 г. 11:29
Департамент тюрем проводит расследование в связи с действиями кедайняйских специалистов пробации, которые контролировали подозреваемого в убийстве 4-летнего ребенка Гедиминаса Контяниса. Минюст в свою очередь решил временно не назначать на должность главы Шяуляйского следственного изолятора главу Каунасской окружной службы пробации Саулюса Раюнчюса, который победил в конкурсе, поскольку под его управлением находится Кедайняйский отдел пробации.
Gediminas Kontenis
© Facebook

"Расследование начато в понедельник, создана комиссия. Оценивается конкретный случай – все ли действия были достаточными. Должны провести и комплексную оценку, как у нас относятся к законодательным актам, достаточно ли их. Как работали – одно, а другое,достаточна ли система, везде ли делаем так, чтобы наилучшим образом работать с осужденными за насилие", – сказала BNS директор Департамента тюрем Живиле Микенайте.

Статьи по теме:
Подозреваемые представили новые версии убийства 4-летнего мальчика  (16)
Матери убитого мальчика предъявлены более суровые обвинения  (8)

Дело Контяниса было доставлено в Департамент тюрем, его проверяют.

Ранее Контянис был осужден за хранение наркотиков. В марте 2015 года он вышел из тюрьмы и вскоре попал в поле зрения правоохраны – за одну ночь разбил окна в 7 автомобилях, позже сломал нос женщине и поцарапал ее автомобиль, осенью разбил витрину магазина.

За 4 преступления – нарушение общественного порядка и нанесение легкох телесных повреждений – ранее судимого Контяниса Участковый суд Кедайняйского района 2 июня 2016 года приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Таких осужденных контролирует Служба пробации. Ни Контянис, ни прокуратура не обжаловали принятое постановление суда.

Напомним, что Контяниса и его сожительницу Монику подозревают в том, что они 25 января до смерти избили 4-летнего мальчика за то, что он не мог выговорить названия цифр.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

После убийства ребенка в Кедайняй – расследование в Департаменте тюрем (1)

Gediminas Kontenis
Департамент тюрем проводит расследование в связи с действиями кедайняйских специалистов пробации, которые контролировали подозреваемого в убийстве 4-летнего ребенка Гедиминаса Контяниса. Минюст в свою очередь решил временно не назначать на должность главы Шяуляйского следственного изолятора главу Каунасской окружной службы пробации Саулюса Раюнчюса, который победил в конкурсе, поскольку под его управлением находится Кедайняйский отдел пробации.

На следующей неделе — снова лютый мороз (11)

На следующей неделе — снова лютый мороз
В выходные погода в Литве не изменится, а с начала следующей недели ожидается заметное похолодание.

Погода: зима снова даст знать о себе

Погода: зима снова даст знать о себе
В ближайшее время сохранится похожая погода. Более серьезные перемены прогнозируют в воскресенье ночью, похолодает, а днем во многих районах выглянет солнце. На следующей неделе вернутся холода. Снова вспомним, что такое настоящая зима.

Появление Килдишене в пальто от Статкявичюса задало задачу (60)

Появление Килдишене в пальто от Статкявичюса задало задачу
Представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Грета Килдишене, которая отказалась от депутатского мандата, на последнее заседание Главизбиркома (ГИК) приехала в пальто из новой коллекции дизайнера Юозаса Статкявичюса.

Расторгнут брак Успасских и Блажите (7)

Расторгнут брак Успасских и Блажите
Европарламентарий Виктор Успасских и предприниматель Йоланта Блажите – больше не супруги: Вильнюсский участковый суд расторг брак, заключенный больше 26 лет назад.
Facebook друзья
Rambler's Top100