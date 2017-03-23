После убийства музыканта в центре Вильнюса – новые шокирующие свидетельства

Выясняются другие шокирующие детали в деле об убийстве композитора Томаса Добровольскиса. Напомним, что убийство произошло в центре Вильнюса, около бара Vingrių 17.

"Я был в 5-6 метрах от Добровольскиса, видел, как он ничком упал на землю", – сказал 23 марта в Вильнюсском окружном суде вильнюсец Паулюс Лещинскас, которого обвиняют в нарушении общественного порядка.

Однако Лещинскас и не думал оказать Добровольскису помощь, он лишь спросил о самочувствии стоявшей неподалеку девушки.

"Все отлично, как в старые добрые времена", – пересказал слова девушки в суде Лещинскас.

Уходя из бара Лещинскас заметил еще одного избитого мужчину – Андреюса Карачюнаса, который также лежал ничком на земле, но и ему не стал помогать, наоборот еще пнул под зад.

"Потом мы пошли в другой бар, приехала моя подруга, мы еще сколько-то посидели и поехали домой", – сказал Лещинскас, которого сначала также обвиняли в преднамеренном убийстве, но позже обвинение сняли, поскольку не нашли доказательств его связи с убийством композитора.

23 марта в суде состоялось еще одно слушание по делу об убийстве Добровольскиса – продолжается опрос свидетелей. В преднамеренном убийстве обвиняют Скирмантаса Янкаускаса, Аудрюса Шалну и Каролиса Поцюнаса, а Витяниса Матулявичюса, Лещинскаса и Эдгараса Петрушкявичюса обвиняют в нарушении общественного порядка.

23 марта опросили Лещинскаса и Петрушкявичюса. Они признали обвинения в нарушении общественного порядка и уверяли, что заключили мировое соглашение с Карачюнасом, которого суд признал потерпевшим.

Из их показаний выясняется, что накануне Сочельника 2014 года Лещинскас видел, как стоявшего у бара Добровольскиса с собакой окружили Янкаускас, Шална и Поцюнас. В руках у одного из них был зонт, которым он размахивал.

"Кто-то из участников драки вырвал из рук зонт и ударил Добровольскиса по голове, после удара мужчина упал и больше не встал, а те ушли по ул. Наугардуко", - рассказал Лещинскас.

Он сказал, что в тот вечер прийти в бар его позвал Шална, которому была нужна какая-то помощь.

"Когда мы пришли в бар, там было 7-10 человек и вскоре Матулявичюс и Янкаускас, с которыми я тогда не был знаком, сказали, что кому-то здесь нравится политика В.Путина, началась драка", – сказал он.

Обвиняемый не скрывал, что Шална, Матулявичюс и Янкаускас были одеты как скинхеды: "Мне они показались похожими на скинхедов, тогда они были так одеты, об их взглядах я ничего не знаю".

Похожие показания дал и Петрушкявичюс, который о Добровольскисе ничего не мог сказать, кроме того, что видел его с собакой у бара.

Он также отметил, что драка началась после того как кто-то крикнул "Кому тут нравится В.Путин".

Подозреваемых в убийстве Добровольскиса суд еще не опрашивал, это планируют сделать на заседании через 3 недели.

Композитор Добровольскис во время драки возле бара Vingrių 17 на ул. Вингрю в Вильнюсе был избит накануне Сочельника в декабре 2014 года.

Предполагается, что драка возникла после конфликта, в котором упоминался президент России Владимир Путин. "Кому здесь нравится Путин?", - так, по словам одного из подозреваемых в убийстве, заявил Добровольскис или стоящий возле него мужчина, который выглядел как скинхед.

В связи с особо жестоким убийством композитора вильнюсские полицейские задержали шесть человек. 48-летний композитор скончался в больнице 6 января 2015 года, не приходя в сознание. Близкие убитого подали иск о возмещении ущерба на сумму 2 млн. евро.