После трагедии в Сангруде община отказалась от помощи

19 апреля парламентская комиссия по превенции насилия и самоубийств рассмотрела вопрос самоубийств в Сангрудской гимназии. Выяснилось, что школьная община отказалась от предложенной помощи психологов – община была недовольна тем, что ее членам не разрешили принять участие в похоронах.

DELFI уже сообщал, что в начале апреля в Сангрудской гимназии с собой покончил 19-летний юноша. Это второе самоубийство ученика этой школы в этом году. В середине января с собой покончила девушка.

Директор гимназии Вида Шальчювене сказала, что 18-летняя девушка покончила с собой 13 января, а 19-летний юноша - 1 апреля.

Она признала, что и сегодня община не распознала бы риск, поскольку оба ученика участвовали в жизни школы, только были замкнутыми. За неделю до самоубийства юноша сказал одноклассникам, что в школе ему хорошо и что будет жалко, когда все закончится.

"Осознать это сложно", – сказала Шальчювене, отвечая на вопрос, почему в течение нескольких месяцев одном классе покончили с собой два ученика. Она обратила внимание на то, что в обеих семьях дети жили с отчимами, оба они 8 раз не сдали экзамен по вождению. Но, по ее словам, это не причина, только наблюдения.

Представитель ПУ "Центр преодоления кризиса" Аста Гроблите сказала, что после второго самоубийства команда работала в гимназии два дня. В первый день было сделано немало, оказали помощь ученикам. "Мы считаем, помощь была необходима", – сказала Гроблите. По ее словам, подобная ситуация уже не по силам общине – нужна помощь извне.

Директор педагогической психологической службы Мариямпольско мэрии Гражина Амбрасене сказала, что служба посещала школу трижды (несколько лет с собой покончил педагог).

Психолог службы Йолета Норкене сказала, что в январе после самоубийства девушки община отказалась от помощи.

"Когда мы приехали в школу, столкнулись с сопротивлением, с таким я столкнулась впервые, люди были рассержены, в бешенстве", – сказала Норкене.

По словам психолога, вероятно, причиной был запрет на поездку на похороны – большинство хотело проститься с покончившим с собой, но у них не было такой возможности. Одна из учителей крикнула психологу – дети не пойдут за помощью, помощь никому не нужна. По мнению Норкене, это произошло потому, что в выходные учителя неправильно реагировали на случившееся.

Шальчювене пояснила: после первого самоубийства в воскресенье состоялось собрание, предусмотрели помощь, акцентировали, что на похороны "никто не поедет".

Якобы таким было распоряжение Педагогической психологической службы Мариямпольско мэрии. Дети просили директора на желтом автобусе отвезти их на похороны, но им предложили ехать туда с родителями.

Норкене сказала, что самоубийство и естественная смерть - не одно и то же, а похороны - дело семьи. Якобы надо формировать правильное отношение к самоубийству. Она сказала, что читала об этом в рекомендациях Министерства науки и образования.

Члены комиссии были удивлены и сказали, что не слышали о подобных рекомендациях. Представитель министерства науки и образования Гражина Шейбокене сказала, что министерство не запрещало ездить на похороны.

Член комиссии Довиле Шакалене спросила, не нуждается ли в помощи сама служба – ведь в школу ездили несколько раз, знали, что это не первое самоубийство. Норкене ответила, что все процедурные действия были выполнены верно.

По ее мнению, от помощи отказались, поскольку ее оказание совпало с похоронами.

Депутат Йонас Ярутис сказал, что такие психологи должны подумать о другой работе.