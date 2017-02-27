После трагедии в Дембаве – иск к государству на сумму 4 млн. евро

ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 15:02
Литовское государство обязано взять на себя ответственность за трагедию в Дембаве, когда двое хладнокровных убийц похитили 17-летнюю девушку, надругались над ней, а затем сожгли. Государство виновато, поскольку Единый центр помощи (ЕЦП) не сумел установить точное местонахождения похищенной девушки.
Deividas Antanaitis ir Julius Jakubaitis
© DELFI montažas

Так считают близкие убитой девушки, которые предъявили иск Литовскому государству в лице Службы регулирования связи и ЕЦП, требуя возместить нанесенный моральный ущерб, оцененный в 4 млн. евро.

27 февраля иск близких покойной начал рассматривать Административный суд Вильнюсского округа.

Ущерб просят возместить мать покойной, ее отчим, воспитывавший девушку с 7 лет, несовершеннолетний брат и бабушка.

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Подозреваемый в убийстве девушки Якубавичюс признан рецидивистом

Близким покойной суд присудил почти 103 000 евро - их должны выплатить осужденные за убийство жители Паневежского района Дейвидас Антанайтис и Юлюс Якубайтис.

Подавшие в суд на государство близкие покойной девушки убеждены, что ущерб нужно взыскать не только с осужденных, но и с государственных учреждений.

Обращаясь в суд, истцы указали, что государство обязано возместить нанесенный ущерб, поскольку преступление было совершено из-за невыполнения законов – операторы ЕЦП не сумели установить, откуда именно звонила просившая о помощи девушка, в результате ее не удалось спасти и она сгорела в подожженном автомобиле.

33-летний Якубайтис и 23-летний Антанайтис были приговорены к пожизненному тюремному заключению за изнасилование и убийство девушки, совершенное 21 сентября 2013 года. Девушка была сожжена живьем. Преступники убили ее, чтобы скрыть факт изнасилования. Обоих осужденных признали опасными рецидивистами.

Суд констатировал, что мужчины совершили преступления, действуя вдвоем и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Согласно материалам дела, преступление было совершено рано утром, около 6 ч., пьяные осужденные ехали на автомобиле брата Якубайтиса Volkswagen Passat и увидели на остановке в конце ул. Аукштайчю, в Паневежисе незнакомую девушку – несовершеннолетнюю жительницу деревни Дембава.

Преступники силой усадили ее в машину и стали возить по паневежису, окрестностям Дембавы.

Прокуратура выяснила, что около 6.15 ч. они отвезли девушку в уединенное место к реке Невежис. Там угрожая ей и избивая, они ее изнасиловали.

Позже преступники бросили свою жертву в багажник машины и уехали. В это время девушка незаметно несколько раз позвонила по номеру 112, прося о помощи. Она сказала, что была похищена, изнасилована и ее куда-то везут в багажнике. Напуганная девушка просила о помощи, поскольку преступники хотели ее утопить.

Несмотря на то, что на ноги подняли все дежурившие в то время в Паневежском районе и Паневежисе экипажи полиции, им не удалось найти зеленый автомобиль, в котором возили девушку, а ЕЦП не сумел установить местонахождение девушки по сигналу ее мобильного телефона.

Автомобиль в лесу недалеко от деревни Керава обнаружили только спустя несколько часов. Проезжавшая мимо женщина заметила в лесу горящий автомобиль и сообщила об этом в полицию.

В багажнике автомобиля обнаружили сгоревшие останки девушки.

В ходе расследования выяснилось, что оператор ЕЦП общалась с девушкой до самой ее гибели – девушка успела сказать, что задыхается от дыма, что автомобиль горит.

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После трагедии в Дембаве – иск к государству на сумму 4 млн. евро

Deividas Antanaitis ir Julius Jakubaitis
Литовское государство обязано взять на себя ответственность за трагедию в Дембаве, когда двое хладнокровных убийц похитили 17-летнюю девушку, надругались над ней, а затем сожгли. Государство виновато, поскольку Единый центр помощи (ЕЦП) не сумел установить точное местонахождения похищенной девушки.

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