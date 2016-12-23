После того, как на дороге образовалась яма – мэр обратился к горожанам

"Срочная просьба. У строящегося рядом с Barclays здания лопнула магистральная канализационная труба. Пока катастрофы нет, но было бы очень плохо, если бы пришлось спускать сточные воды в реку", - пишет Шимашюс.

"Очень прошу всех живущих и работающих в западной и северной части Вильнюса людей несколько часов не пользоваться водой, если нет жизненно-важной необходимости. Вода из крана, унитаза, стиральной машины идет в эту лопнувшую трубу (пока она перекрыта, но долго это длиться не может)", - пишет мэр.

Магистральная труба лопнула в результате образования карстового провала, яма увеличивается. Из-за аварии эвакуированы работники Barclays и их автомобили. По данным Vilniaus vandenys, давление на этой линии после аварии быстро снизилось, это признак того, что на линию было оказано воздействие извне.

По предварительным данным, причиной аварии могли бы проводившиеся рядом строительные работы.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Vilniaus vandenys, которые ликвидируют последствия аварии. Поставки питьевой воды жителям соседних домов не нарушены.