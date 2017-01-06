После смерти отца ждал еще один удар - в выходные нельзя умирать

Женщина после смерти отца перенесла еще один удар - около часа она в истерике металась по больнице, пытаясь получить справку, которая позволила бы забрать тело покойного для погребения.

"Во всех палатах должны видеть объявления следующего содержания: "Уважаемые пациенты, если не хотите нанести близким дополнительную боль, умирайте только в рабочие дни", – горько иронизировала женщина.

Отец клайпедчанки (имя и фамилия редакции известны) скончался 30 декабря вечером в Клайпедской университетской больнице. "В 17 ч. я приехала, чтобы его навестить, но в палату меня уже не впустили. Вышла врач, выразила соболезнования и сказала, что пытались реанимировать моего отца, betно безуспешно. Мне разрешили войти и проститься. Когда я вышла из палаты, дежурный врач спросила, надо ли делать вскрытие. Я была в шоке, отец перед смертью очень мучился, диагноз был известен, поэтому я решила отказаться от вскрытия. Мне сразу дали на подпись отказ. Я спросила, что еще надо подписать, но врач заверила, что больше ничего не надо, могу ехать домой и в субботу можно будет забрать тело, все будет сделано", – рассказала женщина.

В пятницу вечером женщина связалась с компанией, предоставляющей ритуальные услуги, в субботу утром выбрала гроб, обсудила детали и подписала необходимую доверенность на оформление всех формальностей. Прощание должно было состоятся 1 января, а похороны 2 января.

"Я вернулась домой около 11 ч. Старалась собраться с мыслями, осознать, что отца больше нет, тут зазвонил телефон. В 12.45 ч. мне сообщили, что тело не отдают, так как не все документы оформлены. Мне говорят: если можете, езжайте в больницу, поскольку морг работает только до 14 ч. Ведь это была не просто суббота, а 31 декабря", – рассказала женщина.

Женщина отправилась в больницу. Сначала отправилась в реанимацию, где умер отец, и врач заверила, что все в порядке, документы будут оформлены. Выяснилось, что в реанимации справки о смерти не выписывают, их выдает лечащий врач, а в выходные - дежурный врач. Меня отправили в кардиологию, где работал дежурный врач.

Встреча с дежурным врачом оставила неприятный осадок. На просьбу выписать справку, поскольку до закрытия морга остался час, а похороны уже устраивают, врач сказала: "Мне норвежца привезли с нарушением ритма, а вы тут со справкой". Женщину удивило это указание - "норвежца", а не пациента. Значит есть "более равные". Кроме того, врач заявила, что за справкой надо обращаться туда, где умер отец. В истерике женщина звонила всем, кто имел дело с этой больницей, обратилась в информацию, поскольку администрация не работала в субботу. В информации ее послали снова в реанимацию. Оттуда меня снова выпроводили к дежурному врачу. Только после того как женщина снова вернулась в кардиологию, врач выдала ей справку, прочитав мораль за то, что вчера она не оформила все документы до конца.

Выписка справки заняла две минуты.

Позже женщина поделилась своей историей с подругами, которые сказали ей, что тоже сталкивались с подобным "порядком".

Глава Департамента диагностики КУБ Эугениюс Залагенас заметил, что порядок выдачи тел покойных в выходные дни действует уже 25 лет. Он известен всему персоналу. В эти дни справки выдает дежурный врач, выполняющий функции главного врача. Залагенас сказал, что, вероятно, произошло недоразумение.