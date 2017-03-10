После смерти от легионеллеза – расследование в связи с лишением жизни по неосторожности

Прокуроры в пятницу начали расследование в связи со смертью женщины от легионеллеза. Смерть была зафиксирована в Вильнюсе.

Генпрокуратура Литвы сообщила, что расследование в связи с лишением жизни по неосторожности было начато после того как Национальный центр общественного здоровья подтвердил случаи заболевания и смерти от легионеллеза в Вильнюсе.

Подозревают, что скончавшаяся от легионеллеза женщина заразилась этой болезнью у себя дома, в Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай. В ходе расследования оценивают и другие случаи заболевания и смерти от этой болезни. От легионеллеза скончались два человека, еще один находится в больнице.

Расследование проводят криминалисты Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, его возглавляют прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры.