После смерти от легионеллеза – расследование в связи с лишением жизни по неосторожности

BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 15:52
Прокуроры в пятницу начали расследование в связи со смертью женщины от легионеллеза. Смерть была зафиксирована в Вильнюсе.
Vonios čiaupas
© Shutterstock nuotr.

Генпрокуратура Литвы сообщила, что расследование в связи с лишением жизни по неосторожности было начато после того как Национальный центр общественного здоровья подтвердил случаи заболевания и смерти от легионеллеза в Вильнюсе.

Подозревают, что скончавшаяся от легионеллеза женщина заразилась этой болезнью у себя дома, в Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай. В ходе расследования оценивают и другие случаи заболевания и смерти от этой болезни. От легионеллеза скончались два человека, еще один находится в больнице.

Расследование проводят криминалисты Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, его возглавляют прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры.

BNS
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После смерти от легионеллеза – расследование в связи с лишением жизни по неосторожности

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