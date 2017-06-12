После слета соцдемов и байкеров в Швянтои спасатели "цепью" стояли вдоль берега

Тепло привлекло на взморье не только множество отдыхающих, но и преступников.

В минувшие выходные в Швянтои от воров пострадали члены одной политической партии, приехавшие на слет из Ширвинтай и Мариямполе. Из их домиков были украдены сумки, кошельки и другие личные вещи. Был нанесен ущерб на сумму от 200 до 840 евро.

В выходные в одном из кафе на ул. Й.Басанавичяус обокрали женщину - из ее сумочки украли телефон стоимостью 500 евро.

Минувшие выходные надолго запомнят и спасатели. В Швянтои проходил слет социал-демократов. В то же время на этом курорте собрались и участники Beach Bike Fest.

Эти мероприятия заставили спасателей корректировать свои ресурсы. На пляжах у спасателей работы было немного, поскольку, по словам их директора Йонаса Пирожниковаса, вода была еще слишком холодной, да и публика была спокойной.

"В Паланге в выходные было спокойно, дул холодный северный ветер, вода была холодной, всего 14 градусов. Поэтому люди только заходили в воду и сразу возвращались на берег. Намного больше работы было в Швянтои, где проходил слет соцдемов и фиеста байкеров. Там дежурили 18 спасателей, которые "цепью" стояли вдоль берега и не разрешали людям заходить в воду, поскольку большинство участников обоих мероприятий было нетрезвым. Я даже распорядился, чтобы самых агрессивных спасатели фотографировали. Увидев обращенные на них телефоны, эти люди сразу же возвращались на берег", - рассказал Пирожникас.

Каунасец Юстас, который провел минувшие выходные в Швянтои, сказал DELFI, что между байкерами и соцдемами чувствовалось напряжение: "Было необычно наблюдать, как группкам людей было сложно разойтись на узких тропках - без толкания не обходилось. Не удивительно, ведь и те и другие были пьяны".

Несчастий удалось избежать именно благодаря решительным действиям спасателей. Шумные мероприятия в Паланге длились всю ночь. Однако работающим и днем и ночью спасателям утопающих спасать не пришлось.