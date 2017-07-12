После сильного ливня ситуация с движением транспорта в столице обычная

После ливня, который прошел во вторник вечером, некоторые улицы в Вильнюсе были затоплены, движение по ним было невозможно или сильно затруднено, пишет lrt.lt. В среду утром ситуация кардинально изменилась, движение на всех участках восстановлено, маршрутный транспорт ходит в обычном режиме и по расписанию.

Представитель компании Susisiekimo paslaugоs во вторник вечером информировал, что заторы образовались на ул. Гележинё Вилко, Укмергес, П.Лукшё, Т.Нарбуто. Движение на следующих отрезках было невозможно или сильно затруднено:

ул. Гележинё Вилко под кольцевой дорогой у Педагогического университета

на ул. Жальгирё – у ул. Гедрайчу

участок ул. Т.Нарбуто между ТЦ Panorama и перекрестком Т.Нарбуто и ул. Селю

на пр-те Лайсвес – у перекрестка пр-та Лайсвес – ул. Ригос – ул. Буйвидишкю

часть ул. Гележинё Вилко у АЗС LUKOIL

на перекрестке ул. Жирмуну и Карейвю

на ул. Лукшё у ТЦ Banginis

на ул. Сетино у Западной объездной дороги

на ул. Буйвидишкю образовался провал

Было нарушено движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы 9, 19 маршрутов, а также 4G, 30, 49, 69 автобусы ездили через Жверинас в сторону своей трассы. С опозданием ходили автобусы и троллейбусы практически всех маршрутов.

После ливня на многих улицах, где поднялся уровень воды, стояли автомобили, которые из-за сложных условий, вышли из строя.

Однако в среду утром ситуация на дорогах была обычной – движение на всех улицах было восстановлено. Никаких жалоб не было. Городской транспорт работает в обычном режиме и по расписанию.