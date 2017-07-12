После сильного ливня ситуация с движением транспорта в столице обычная

 (5)
ru.DELFI.lt
среда, 12 июля 2017 г. 09:14
После ливня, который прошел во вторник вечером, некоторые улицы в Вильнюсе были затоплены, движение по ним было невозможно или сильно затруднено, пишет lrt.lt. В среду утром ситуация кардинально изменилась, движение на всех участках восстановлено, маршрутный транспорт ходит в обычном режиме и по расписанию.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель компании Susisiekimo paslaugоs во вторник вечером информировал, что заторы образовались на ул. Гележинё Вилко, Укмергес, П.Лукшё, Т.Нарбуто. Движение на следующих отрезках было невозможно или сильно затруднено:

ул. Гележинё Вилко под кольцевой дорогой у Педагогического университета
на ул. Жальгирё – у ул. Гедрайчу
участок ул. Т.Нарбуто между ТЦ Panorama и перекрестком Т.Нарбуто и ул. Селю
на пр-те Лайсвес – у перекрестка пр-та Лайсвес – ул. Ригос – ул. Буйвидишкю
часть ул. Гележинё Вилко у АЗС LUKOIL
на перекрестке ул. Жирмуну и Карейвю
на ул. Лукшё у ТЦ Banginis
на ул. Сетино у Западной объездной дороги
на ул. Буйвидишкю образовался провал

Было нарушено движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы 9, 19 маршрутов, а также 4G, 30, 49, 69 автобусы ездили через Жверинас в сторону своей трассы. С опозданием ходили автобусы и троллейбусы практически всех маршрутов.

После ливня на многих улицах, где поднялся уровень воды, стояли автомобили, которые из-за сложных условий, вышли из строя.

Однако в среду утром ситуация на дорогах была обычной – движение на всех улицах было восстановлено. Никаких жалоб не было. Городской транспорт работает в обычном режиме и по расписанию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литву в рамках программы ЕС прибыли еще 28 сирийских беженцев (4)

Refugees
В рамках программы Евросоюза в Литву были переселены еще 18 беженцев из Сирии, сообщил в среду Департамент миграции.

Мэр: ливни перестанут затапливать Вильнюс, когда будет обновлена система сточных вод (9)

Remigijus Šimašius
Ливни перестанут заливать Вильнюс, когда будет обновлена система сбора сточных вод - работу уже начаты и будут завершены в течение трех лет, заявил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс, после того как город вновь был парализован на время сильного ливня.

После сильного ливня ситуация с движением транспорта в столице обычная (5)

После сильного ливня ситуация с движением транспорта в столице обычная
После ливня, который прошел во вторник вечером, некоторые улицы в Вильнюсе были затоплены, движение по ним было невозможно или сильно затруднено, пишет lrt.lt. В среду утром ситуация кардинально изменилась, движение на всех участках восстановлено, маршрутный транспорт ходит в обычном режиме и по расписанию.

Предупреждение для тех, кто покупает билеты – не попадитесь на рекламу (6)

Предупреждение для тех, кто покупает билеты – не попадитесь на рекламу
Если в социальной сети вам предлагают что-то купить по очень выгодной цене, это не значит, что предложение дельное. Возможно, вас просто-напросто хотят обмануть.

Погода: от дождя ждет передышка в один день (2)

Lietuvą ketvirtadienį užklupo antra audra
В середине недели в Литве жары уже не будет, во многих районах пройдут небольшие дожди, а в четверг снова ожидаются ливни. От дождя отдохнем только в пятницу.
Facebook друзья
Rambler's Top100