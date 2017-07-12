После сильного ливня профилактически ровняют грунт на склонах горы Гедиминаса

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BNS
среда, 12 июля 2017 г. 15:47
После ливня на горе Гедиминаса установили небольшие трещины в грунте, поэтому профилактически разровняли грунт на склонах, сообщает Минкульт.
© DELFI / Karolina Pansevič

Согласно сообщению, к ливню готовились заранее: проверили и прочистили систему сточных дождевой канализации, интенсивнее осматривали склоны. Была подготовлена команда спасателей, которая в случае необходимости выехала бы на место в любое время суток.

11 июля вечером гидрометеорологи сообщили, что самый сильный дождь ожидается в 19 ч., поэтому с 19 ч. у горы постоянно дежурили специалисты.

Около 5.30 ч. констатировали, что формируются небольшие трещины на юго-восточном и северо-западном склонах.

Штаб по координированию спасательных работ решил профилактически разровнять грунт. На юго-восточном склоне эти работы заняли три часа, а на северо-западном еще проводятся.

По данным Минкульта, общее состояние горы не изменилось – вероятность оползней сведена до минимума. Пока есть опасность со стороны ливней, будет продолжаться постоянный физический осмотр склонов горы.

Минкульт заметил, что на северо-западном склоне начаты работы, которые завершат во второй половине 2018 года. Проект работ на юго-восточном склоне еще готовят. Его должны представить в сентябре.

BNS
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