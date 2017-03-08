После самоубийства молодого артиста балета ученица престижной школы рассказала о проблемах

После самоубийства молодого артиста балета воспитанница национальной школы искусств им. M.K.Чюрлёниса решила рассказать, что происходит в этой школе. По словам девушки, нагрузка на учеников огромная, равно как и давление, постоянно слышатся оскорбления из-за избыточного веса.

Из-за большой конкуренции ученики боятся рассказывать о травмах, поэтому танцуют, употребляя обезболивающие, часто с температурой, а с занятий их иногда увозят на карете скорой помощи.

На минувшей неделе DELFI сообщал о самоубийстве молодого артиста балета. Он преподавал в школе и работал в Литовском национальном театре оперы и балета. Танцевавшая с ним девушка сказала DELFI, что хочет помочь хотя бы будущим поколениям, поэтому решила не молчать.

– Вы были знакомы с покойным? Замечали ли какие-то признаки того, что ему нехорошо, он страдает?

– Мы с ним танцевали. Последнюю неделю он болел, tačiau su juo bendrно мы общались – интересовались, когда он вернется. В воскресенье узнали о самоубийстве.

Это было неожиданно. Это был единственный человек, который на репетициях всегда улыбался, был мотивирован, радовался даже малости, всегда имел что сказать, кого-то хвалил, поддерживал советом. У него было много друзей. Может, о своей жизни он не распространялся, не раскрывался, но для нас это известие было неожиданным. Казалось, в его жизни началась полоса везения – его приняли в театр, были доходы. В этом году в "Золушке" он танцевал главного героя – Принца. Мы были рады и гордились.

– Думали ли Вы о том, что его могло толкнуть на такой шаг?

– У него были проблемы в семье, он был из не очень состоятельной семьи, но в нашей школе много таких. Не думаю, что причиной было психологическое давление в школе, но после его смерти стали говорить о том, что в школе надо многое менять, нужна помощь.

Это не единственный случай. Больше года назад погиб еще один ученик – не известно, покончил он с собой или нечаянно выпал из окна. Он незадолго до этого окончил школу.

После этого несчастья в фейсбуке стали высказываться многие выпускники школыų. Они писали о плохом – об условиях в школе, после которых начинаешь ненавидеть мечту и искусство. Часть записей я сохранила.

– Как Вы охарактеризовали бы ситуацию в школе? Мне одна выпускница рассказывала, что танцовщиц с занятий увозят на скорой. Это правда?

– На скорой увозили не раз.

Репетиции длятся до 8-9 вечера, часто проводишь в школе по 12 ч., у нас даже не бывает времени на то, чтобы переодеться – в тренировочных костюмах идем на занятия.

Давление и нагрузки большие. Конкуренция очень большая. Твои одноклассники не могут быть близкими друзьями, поскольку они вынуждены конкурировать за роли, за оценки. Поэтому не могу сказать, что в школе у меня были хорошие подруги. Был одноклассник, с которым мы могли выговориться.

– Почему нужна помощь врачей – из-за психологических или физических причин?

– Есть и психологические и физические расстройства, из-за стресса стягивает нерв, и ты не можешь пошевелиться. Часто девочки старшего возраста не выходят танцевать, не выпив нимесила или других обезболивающих – боишься, чтобы на сцене не стянуло мышцу.

У учеников балетного отделения часто бывают расстройства пищевого поведения, болезни желудка.

У большинства профессиональных спортсменов есть психологи, мне кажется, этого не хватает в школе. В школе есть психолог, но это не тот человек, которому можно сказать все.

– Вы упоминали о расстройствах пищевого поведения и др. Бывало ли что на уроках говорили: "ты толстая"?

– Практически каждый день. Конечно, используют всякие синонимы "распухший", "Раздувшийся", "расслабленный", "как квашня", "как поросенок". Я понимаю, что вес - большая проблема, в балете должен быть подтянутым, элегантным, но не всем удается быть тонкими, как тростинка. Одним гены мешают, другим – период созревания.

– Почему, как вы думаете, такое происходит? Или учителя равнодушны или иначе невозможно чего-то добиться?

– Я думаю, она сами прошли ту же школу, большинство училось в России, где до сих пор используют такие принципы преподавания. Они иначе не умеют мотивировать учеников – большинство делают это только негативными отзывами, давлением, не будешь делать, у тебя не получится, ты неудачник, лентяй.

Месяц назад в школе прошел семинар, посвященный питанию. Был проведен опрос. Среди вопросов был и вопрос о том, думали ли вы когда-нибудь о самоубийстве. По результатам опроса, о самоубийстве думали 70% участников опроса.

Глава парламентской комиссии по превенции самоубийств и насилия Миколас Маяускас сказал DELFI, что по ночам после каждого самоубийства он получает письма перепуганных родителей или школьников. В них люди просят о помощи, пишут, что о них никто не заботиться. Такие письма были и после самоубийства артиста балета.

"Хватит притворяться, будто кого-то удивило самоубийство еще одного молодого человека. Когда такая ситуация в сфере образования и такое отношение ответственных руководителей, это лишь вопрос времени, когда из жизни уйдет еще один и еще.

Министр культуры вообще не хочет говорить об эмоциональном самочувствии молодых деятелей искусства. Когда после несчастья я звонил и спрашивал, что мы можем сделать для школы Чюрлёниса, ответили – звони учредителю школы, в Министерство науки и образования. Уже плохо от таких равнодушных министров.

А между тем министр науки и образования смело говорит об увеличении продолжительности учебного года, но не уделяет никакого внимания эмоциональному состоянию учеников. Как ребенок будет готов еще что-то выучить, если ему вообще не хочется жить? все еще анализируем способности по чтению, математике, грамотности, но не ценим эмоциональную безопасность школьников", – сказал Маяускас.

Директор школы Чюрлёниса Ромуальдас Кондротас обещал DELFI ответить на вопросы письменно и представить свою оценку ситуации, но во вторник так этого и не сделал.