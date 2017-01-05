После решения суда – хаос: все американские винтовки в Литвы вернуть не получается

Такая ситуация сложилась после того, как свое решение по этому делу вынес Вильнюсский участковый суд – Оружейный фонд подал в суд на члена Союза стрелков Дарюса Чеканаускаса, чтобы признать недействительным договор о купле-продажи винтовки. Судья Рима Бражинскене постановила, что несмотря на то, что сделку признали недействительной, реституция невозможна.
А это значит, что Литва не сможет забрать у Чеканаускаса винтовку, которую высоко ценят коллекционеры всего мира, если он сам не захочет с ней расстаться. А Чеканавичюс, который честно приобрел винтовку, не хочет с ней расставаться – Оружейный фонд предложил за него ту же цену, за которую в свое время ее продал, несмотря на то, что ее стоимость сейчас намного выше.
Суд констатировал, что Чеканаускас не нарушил никаких законов, когда приобрел винтовку, купил ее легально у Оружейного фонда и ничего не знал о том, что Литва и США подписали соглашение о том, что без ведома США винтовки не будут переданы третьим сторонам.
Кроме того, Как указала Бражинскене, согласно Конституции Литвы, частную собственность для общественных нужд можно забрать только в установленном законом порядке и если за нее честно заплатить.
"По мнению ответчика, если суд примет решение вернуть винтовку истцу, а тот уплатит за нее сумму, о которой идет речь, то будут нарушены принципы разумности, пропорциональности и справедливости, поскольку, по имеющимся у суда данным, рыночная стоимость винтовки значительно выше (около 1500 евро) нежели сумма, за которую ее приобрел Чеканаускас (347,54 евро), оружие имеет историческую и коллекционную ценность", – указал суд причины, по которым реституция невозможна.
Однако суд отметил, что о подписанном между Литвой и США договоре не знал не только Чеканаускас, но и Оружейный фонд. Иск Оружейного фонда был удовлетворен только отчасти - сделка была признана недействительной. Чеканаускасу придется возместить расходы на судебные издержки - больше 400 евро.
Вильнюсский участковый суд рассматривает еще одно подобное дело, но решение в нем еще не принято.
Правительство США передало эти винтовки ЛА в 1999 году (основным оружием американской армии они были в 1959-1970 гг). После их модернизации ими пользовались литовские военные, но потом решили от них отказаться.
В 2014 г. винтовки оказались в Оружейном фонде, который стал их распродавать. Все были проданы по одной цене. А через два года было решено вернуть винтовки, поскольку такое пожелание МО изъявило правительство США.
О том, что подаренные винтовки были проданы, по данным источников DELFI, американцы узнали случайно – об этом говорили коллекционеры и информация достигла разведки.
Тогда США официально решили поинтересоваться судьбой винтовок. Оружие продавалось свободно, информация об этом была в интернете.
ВРИО главы Оружейного фонда Йонас Шалавеюс сказал, что решение о продаже приняла межведомственная комиссия, в которой был и представитель МО. Он отметил, что при передаче оружия, никто не уведомил, что по соглашению между Литвой и США от 2002 года, такое оружие продавать нельзя.
Посольство США уверено, что помощь, переданная американским правительством, незаконно передана третьим лицам, несмотря на подписанное соглашение о запрете на продажу переданного американцами оружия.
Невероятно, но полуавтоматические винтовки M14 в Литве продавались свободно – их мог купить любой желающий, у которого есть разрешение на ношение оружия. Мало того, Оружейный фонд, который находится в ведомстве МВД, продал винтовки по очень низким ценам – по 347,54 евро.
Он – один из 8 человек, купивших из фонда эту винтовку. Но долго ли еще сможет ей пользоваться, он не знает – Оружейный фонд требует вернуть вещь, приобретенную на законных основаниях, обещает вернуть за нее 347 евро.
Чеканаускас, как и еще два покупателя, не согласен с требованием фонда и не возвращает винтовку, другие пять покупателей вернули винтовки. Оружие уже вернули ЛА.
Поскольку не удалось разрешить ситуацию мирным путем, Оружейный фонд обратился в Вильнюсский участковый суд с просьбой признать законные сделки незаконными, чтобы покупатели вернули оружие в обмен на деньги.