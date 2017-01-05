После решения суда – хаос: все американские винтовки в Литвы вернуть не получается

Литва попала в затруднительное положение – подаренные американцами Литовской армии снайперские полуавтоматические винтовки М14, которые Оружейный фонд распродал частным лицам, скорее всего вернуть не удастся.

Такая ситуация сложилась после того, как свое решение по этому делу вынес Вильнюсский участковый суд – Оружейный фонд подал в суд на члена Союза стрелков Дарюса Чеканаускаса, чтобы признать недействительным договор о купле-продажи винтовки. Судья Рима Бражинскене постановила, что несмотря на то, что сделку признали недействительной, реституция невозможна.

А это значит, что Литва не сможет забрать у Чеканаускаса винтовку, которую высоко ценят коллекционеры всего мира, если он сам не захочет с ней расстаться. А Чеканавичюс, который честно приобрел винтовку, не хочет с ней расставаться – Оружейный фонд предложил за него ту же цену, за которую в свое время ее продал, несмотря на то, что ее стоимость сейчас намного выше.

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Суд констатировал, что Чеканаускас не нарушил никаких законов, когда приобрел винтовку, купил ее легально у Оружейного фонда и ничего не знал о том, что Литва и США подписали соглашение о том, что без ведома США винтовки не будут переданы третьим сторонам.

Кроме того, Как указала Бражинскене, согласно Конституции Литвы, частную собственность для общественных нужд можно забрать только в установленном законом порядке и если за нее честно заплатить.

"По мнению ответчика, если суд примет решение вернуть винтовку истцу, а тот уплатит за нее сумму, о которой идет речь, то будут нарушены принципы разумности, пропорциональности и справедливости, поскольку, по имеющимся у суда данным, рыночная стоимость винтовки значительно выше (около 1500 евро) нежели сумма, за которую ее приобрел Чеканаускас (347,54 евро), оружие имеет историческую и коллекционную ценность", – указал суд причины, по которым реституция невозможна.

Однако суд отметил, что о подписанном между Литвой и США договоре не знал не только Чеканаускас, но и Оружейный фонд. Иск Оружейного фонда был удовлетворен только отчасти - сделка была признана недействительной. Чеканаускасу придется возместить расходы на судебные издержки - больше 400 евро.

Вильнюсский участковый суд рассматривает еще одно подобное дело, но решение в нем еще не принято.

Правительство США передало эти винтовки ЛА в 1999 году (основным оружием американской армии они были в 1959-1970 гг). После их модернизации ими пользовались литовские военные, но потом решили от них отказаться.

В 2014 г. винтовки оказались в Оружейном фонде, который стал их распродавать. Все были проданы по одной цене. А через два года было решено вернуть винтовки, поскольку такое пожелание МО изъявило правительство США.

О том, что подаренные винтовки были проданы, по данным источников DELFI, американцы узнали случайно – об этом говорили коллекционеры и информация достигла разведки.

Тогда США официально решили поинтересоваться судьбой винтовок. Оружие продавалось свободно, информация об этом была в интернете.

ВРИО главы Оружейного фонда Йонас Шалавеюс сказал, что решение о продаже приняла межведомственная комиссия, в которой был и представитель МО. Он отметил, что при передаче оружия, никто не уведомил, что по соглашению между Литвой и США от 2002 года, такое оружие продавать нельзя.

Посольство США уверено, что помощь, переданная американским правительством, незаконно передана третьим лицам, несмотря на подписанное соглашение о запрете на продажу переданного американцами оружия.

Невероятно, но полуавтоматические винтовки M14 в Литве продавались свободно – их мог купить любой желающий, у которого есть разрешение на ношение оружия. Мало того, Оружейный фонд, который находится в ведомстве МВД, продал винтовки по очень низким ценам – по 347,54 евро.

Он – один из 8 человек, купивших из фонда эту винтовку. Но долго ли еще сможет ей пользоваться, он не знает – Оружейный фонд требует вернуть вещь, приобретенную на законных основаниях, обещает вернуть за нее 347 евро.

Чеканаускас, как и еще два покупателя, не согласен с требованием фонда и не возвращает винтовку, другие пять покупателей вернули винтовки. Оружие уже вернули ЛА.

Поскольку не удалось разрешить ситуацию мирным путем, Оружейный фонд обратился в Вильнюсский участковый суд с просьбой признать законные сделки незаконными, чтобы покупатели вернули оружие в обмен на деньги.