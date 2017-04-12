После репортажа BBC литовцы подняли волну возмущения в фейсбуке: французы присваивают шакотис

В социальной сети Facebook поднялся настоящий бунт. BBC Travel разместил видео, на котором запечатлен процесс приготовления якобы французского пирог, невероятно схожего с традиционным литовским шакотисом.

В видеорепортаже сказано, что шакотис готовят на на вертеле на открытом огне. В репортаже утверждают, что это традиционное лакомство двух регионов – Аверона и Верхних Пиренеев. Кроме того, рецепт этого лакомства был известен уже больше 200 лет назад.

Комментаторы вскоре заметили сходство между этим лакомством с традиционным литовским шакотисом и стали критиковать авторов видео. "О боже, ведь это традиционный литовский шакотис, его пекут с незапамятных времен!" – писала одна женщина.

"Авторам передачи нужно углубиться в тему, этот пирог - часть многих Восточноевропейских культур, например, Литву и Польши", – комментировал другой, ссылаясь на Википедию.

Третий заметил сходство с немецким баумкухеном.

Литовский шакотис, который является традиционным свадебным лакомством, является разновидностью немецкого баумкухена.