После расследования DELFI убирают забор, стоявший с советского времени

Возможно, 22 декабря войдет в историю Вильнюса: начали сносит забор в Каролинишкском ландшафтном заповеднике, который огораживал значительную часть государственного леса. Высокий железный забор появился еще в советское время, он не мешал чиновникам, пока им не заинтересовались журналисты DELFI и не провели расследование.

Забор появился в заповеднике в советское время, он охранял покой гостей правительственного гостевого дома. Сейчас это здание приватизировано. Территория неухоженная и запущенная. Однако в частные руки перешла незначительная часть территории, по сравнению с площадью, обнесенной забором. Значит, забор стоял на государственной земле.

Несмотря на это госучреждения ничего не делали, чтобы вернуть лес жителям. Ситуация изменилась только после расследования, проведенного DELFI. Только после этого Вильнюсская мэрия зашевелилась и стала решать этот вопрос.

Несмотря на то, что представитель мэрии Раймонда Рудукене говорила DELFI, что снос забора - бремя для мэрии, 22 декабря были начаты работы по демонтажу забора. Правда, пока убрали лишь часть забора со стороны ул. Латвю: сделан проход, чтобы на территорию могли попасть все желающие. Остальную часть забора уберут в течение нескольких месяцев. В соответствии с планами, весной забора уже не должно быть.

Жители Карлинишкес, с которыми говорили журналисты GRYNAS.lt, радовались, что наконец-то не станет забора, и лес будет доступен для всех жителей и гостей столицы. Вильнюсцы говорили, что уже отчаялись и не надеялись, что забор когда-то уберут. Некоторые назвали этот забор памятником литовской бюрократии.

Известная в советское время резиденция на Жверинасе, на ул. Латвю, была построена в 1980 году. Значит забор там стоит уже почти 40 лет. Здание с лесом находились на территории 5,04 га, застроенный участок составляет всего 1931 кв. м.

Высокопоставленные гости останавливались там примерно до 1995 года. В 2000 г. здание пытались продать, но неуспешно. Вторая попытка была предпринята в 2011 году.

Новый хозяин у здания появился в 2014 году. Гостевой дом принадлежит компании Global Enterprises, которой управляет концерн SBA, участок земли компания арендует. Несколько лет здание находится в частных руках, арендуемый участок значительно уменьшен, поэтому забор стоит на государственной земле. В гостевом доме не проводят никакую деятельность, высшие чины не останавливаются, значит забор уже не нужен, а по закону ставить заборы в лезу запрещено.

Однако государственные ведомства забыли об этом заборе. В 2009-2011 гг Государственная служба охраняемых территорий была против приватизации леса вместе с гостевым домом. Специалисты службы констатировали, что забор должны убрать, чтобы лес был доступен общественности. Лес не приватизировали, но и забор не убрали.

Компания приобрела здание в 2014 году, но до сих пор не известно, что там будет, поскольку в заповеднике новое строительство запрещено.