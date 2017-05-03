После первой репетиции Fusedmarc оценили ее на крепкую восьмерку

Дуэт поделился с представителями иностранных СМИ впечатлениями о первой репетиции. Когда все закончилось Денис не скрывал радости от своего выступления, оценив его на крепкую восьмерку.

С началом пресс-конференции ее ведущая поинтересовалась впечатлениями гостей из Литвы от Киева, что они успели посмотреть.

"У нас была автобусная прогулка, мы видели много прекрасных мест. Знаете, здесь я себя чувствую как дома. Почувствовал Киев, почувствовал его дух, - говорил Денис Зуев. - Мой дедушка из Крыма".

Когда у музыкантов спросили о том, как Fusedmarc оценивают первую репетицию, Денис был немногословен: "Репетиция вдохновила. Понравился звук, сама сцена и атмосфера".

По его словам, сцена соответствует всему, все технические требования были выполнены.

"После первой репетиции я понял, что хорошо быть поп-артистом. Все улыбаются, все всё делают, работают профессионалы", - говорил музыкант о работе команды конкурса с улыбкой на лице.

На пресс-конференции музыканты также раскрыли, что означает название их коллектива. "Оно происходит от слова Fusion, в своей музыке мы переплетаем много стилей", - говорил Денис.

У Fusedmarc также спросили, что заставило их стать музыкантами. Денис расцвел улыбкой: "Меня вдохновила Виктория. Когда мы познакомились, я занимался программированием, но после этого знакомства понял, что нужно идти по дороге музыки. Хотя программирую до сих пор".

Виктория назвала источником своего вдохновения обычные вещи и благодарила родителей за "победнодоносное" имя.

Правда, в некоторых ответах мнения Дениса и Виктории расходились. На вопрос, сложно ли было выиграть национальный конкурс, они ответили совершенно по разному.

"Было достаточно сложно, поскольку путь был долгим. У нас было пять выступлений. Мы думали, кое-что меняли, согласовывали вопрос с подпевками и так далее. Мы хотели придать этому выступлению много вокального звучания. Было на самом деле сложно", - говорил Денис.

Мнение Виктории было иным: "Было легко, ведь это моя жизнь, это моя повседневность. Все выступления в таких проектах, как "Евровидение", делают нас сильнее".

После пресс-конференции, когда DELFI поинтересовался у Дениса, какой балл из десяти он дал бы прошедшей репетиции, он без сомнений сказал: "Восемь. Было очень четко, очень впечатляюще, для первой репетиции все было очень хорошо".