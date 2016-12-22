После падения запруды в Бельмонтасе в Вильняле погибла часть рыбы

Не так давно рухнула запруда в Бельмонтасе на реке Вильняле, после чего часть рыбы оказалась в ловушке - попала в канал, проходящий через мельницу. 22 декабря провели операцию по спасению рыбы, в ней приняли участие представители службы охраны природы и некоторые рыбаки, пишет Kablys.lt.

Мужчины вооружились бреднями и садками и вылавливали рыбу, чтобы выпустить ее из канала в реку.

К сожалению, падение запруды пережила не вся рыба – рыбаки достали из канала немало дохлой рыбы. Представитель Министерства охраны окружающей среды Вилмантас Грайчюнас сказал порталу KABLYS.lt, что ущерб природе нанесен небольшой.

"Да, есть дохлая рыба, но ее количество не катастрофическое. Все же основная масса молодняка лосося и кумжи держалась в основном русле Вильняле, поэтому обвал запруды на них не сказался" – сказал Грайчюнас.

Во время спасения молодняка королевских рыб в сети попалась и 1,5-килограммовая щука, которая вызвала немало дискуссий. Одни считали, что ее тоже надо отпустить в реку, а другие утверждали, что такого хищника нельзя отпускать в Вильняле вместе с лососевыми. После вмешательства Грайчюнаса было решено не отпускать щуку в реку.

Išvaduotos žuvys © L. Miknevičiaus nuotr.